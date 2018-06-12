Обмеження польотів безпілотників в Україні: з'явилося пояснення

Обмеження польотів легких пілотованих літальних апаратів можна порушити при подачі відповідної заявки.

"Стосовно обмежень, встановлених Тимчасовим порядком, слід розуміти, що Тимчасовий порядок не забороняє експлуатантам безпілотних літальних апаратів використання повітряного простору вище 50 м, а лише встановлює норми щодо подання заявки на використання повітряного простору при необхідності виконання польотів вище зазначеної висоти, або у разі невиконання будь-якої із вимог, зазначених у пункті 4 Глави ІІ Тимчасового порядку", - пояснив прес-центр Державної авіаційної служби.

Відзначається, що це пов'язано з необхідністю інформування користувачів повітряного простору про заплановану діяльність з міркувань безпеки.

"Разом з тим, Державіаслужба залишається відкритою для діалогу щодо норм, встановлених Тимчасовим порядком використання повітряного простору у частині, що стосується використання повітряного простору безпілотними літальними апаратами", - сказано в повідомленні.

У відомстві поінформували, що 19 червня об 11:00 в Міністерстві інфраструктури пройде громадське обговорення проекту "Правил надання дозволів на виконання польотів повітряних суден у повітряному просторі України".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Державіаслужбі розповіли, що польоти безпілотників вагою до 2 кг можуть здійснюватися при виконанні ряду вимог.