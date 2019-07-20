Обматюкав Путіна: ведучому пробачили випад проти президента РФ

Ведучий грузинського телеканалу "Руставі 2" Георгій Габунія, який в прямому ефірі обматюкав президента Росії Володимира Путіна, після закінчення терміну стягнення зможе повернутися до виконання своїх службових обов'язків.

Так вважає новий генеральний директор телекомпанії "Руставі 2" Паата Салія, повідомляє "Інтерфакс".

Він зустрівся з колективом каналу і зазначив, що новий власник Кібар Халваши не має наміру втручатися в редакційну політику компанії.

Георгій Габуния РІА Новини

У свою чергу, з метою контролю кадрового питання, колектив "Руставі 2" висунув новому гендиректору пропозицію створити громадську раду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

за образу Володимира Путіна в прямому ефірі Габунію на 2 місяці відсторонили від роботи на телеканалі;

також гендиректор телекомпанії прокоментував цей скандал, зазначивши, що вибачатися не збирається.

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