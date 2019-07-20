Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

Обматюкав Путіна: ведучому пробачили випад проти президента РФ

2.1т Читати матеріал російською

Ведучий грузинського телеканалу "Руставі 2" Георгій Габунія, який в прямому ефірі обматюкав президента Росії Володимира Путіна, після закінчення терміну стягнення зможе повернутися до виконання своїх службових обов'язків.

Так вважає новий генеральний директор телекомпанії "Руставі 2" Паата Салія, повідомляє "Інтерфакс".

Він зустрівся з колективом каналу і зазначив, що новий власник Кібар Халваши не має наміру втручатися в редакційну політику компанії.

Новини
"Мерзота і покидьок!" Кадиров накинувся на Габунію через Путіна

Георгій Габуния

Георгій Габуния

РІА Новини

У свою чергу, з метою контролю кадрового питання, колектив "Руставі 2" висунув новому гендиректору пропозицію створити громадську раду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особи
Володимир Путін Георгій Габунія
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
3
3
Смішно
6
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Представьте себе всё это в масштабе многоквартирного дома: Одному жильцу не нравится сосед, он выходит на балкон и начинает его крыть матом на всю улицу, а из одной форточки вылазит ещё одна соседка и уже по традиции подхватывает. Вопрос: -Какова реакция прохожих и адекватных соседей?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
П А
П А
Ржунимагу у коней пи...дальных и сравнения пи...дальные.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Mega Death
Mega Death
Ещё вчера они вешали, что этому хаму место на рынке)).
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Макарский Александр
Макарский Александр
Педики нынче в почете? Да,кастрюлеголовые евро-нерабы?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Макарский Александр, вам аленям виднее ! Опыт у вас богатый ...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel