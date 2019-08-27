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"Обід бога": морпіхи ЗСУ показали, як годують захисників України

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У мережі показали, наскільки покращилося харчування за новою системою для бійців Збройних сил України. Так, стандартний обід включає повноцінні першу й другу страви, свіжі фрукти і напій. До того ж захисникам України значно збільшили меню, зробивши його сучаснішим.

Відповідні фотодокази опублікував на своїй сторінці у Facebook морський піхотинець ЗСУ Дмитро Іванов.

"Набридло обідати шаурмою і гіркою кавою? Вихід є. Підпиши контракт із морською піхотою – будеш обідати, як бог. До речі, на фото – звичайний, щоденний обід у 503-ій ОБМП. Так, найпростіший", – зазначив він.

Крім того, додав морпіх, не менш важливим мотиватором є і підвищена зарплата для військовослужбовців. Її розмір становить 11 тис. грн, а також надбавки за дислокацію батальйону в зоні Операції Об'єднаних сил.

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Червона риба та ананаси: українцям показали, чим годують бійців ЗСУ
Морпіхів ЗСУ годують навіть свіжими фруктами

Морпіхів ЗСУ годують навіть свіжими фруктами

Facebook Дмитра Іванова

Оновлене меню для воїнів

Оновлене меню для воїнів

Facebook Дмитра Іванова

"Також (додається. – Ред.) адекватне командування, хороший колектив і неприйняття аватаризму. Ну і, звичайно ж, ви зможете познайомитися з безліччю нових людей і застрелити їх. Робота мрії!" – іронізує військовослужбовець, маючи на увазі боротьбу з російськими окупантами.

Його допис викликав ажіотаж у мережі й зібрав під собою безліч кумедних коментарів українців.

"Ось це я розумію агітація на контракт", "А ще вас будуть гойдати на гойдалках, здувати з вас пиляку і возити на море купатися", "Останній пунктик, щодо нових людей, ну дууууже привабливий", "Спокусливо, реклама супер", "Тоді ми йдемо до вас", – пишуть люди.

"Обід бога": морпіхи ЗСУ показали, як годують захисників України

"Обід бога": морпіхи ЗСУ показали, як годують захисників України

"Обід бога": морпіхи ЗСУ показали, як годують захисників України

"Обід бога": морпіхи ЗСУ показали, як годують захисників України

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Окружний адміністративний суд Києва визнав недійсним наказ Міністерства оборони, який передбачав проведення реформи харчування в Збройних силах України.

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Місце
Україна
Тег
Збройні сили України
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
А в России даже у стройбатальонов шведский стол.
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