"Обід бога": морпіхи ЗСУ показали, як годують захисників України

У мережі показали, наскільки покращилося харчування за новою системою для бійців Збройних сил України. Так, стандартний обід включає повноцінні першу й другу страви, свіжі фрукти і напій. До того ж захисникам України значно збільшили меню, зробивши його сучаснішим.

Відповідні фотодокази опублікував на своїй сторінці у Facebook морський піхотинець ЗСУ Дмитро Іванов.

"Набридло обідати шаурмою і гіркою кавою? Вихід є. Підпиши контракт із морською піхотою – будеш обідати, як бог. До речі, на фото – звичайний, щоденний обід у 503-ій ОБМП. Так, найпростіший", – зазначив він.

Крім того, додав морпіх, не менш важливим мотиватором є і підвищена зарплата для військовослужбовців. Її розмір становить 11 тис. грн, а також надбавки за дислокацію батальйону в зоні Операції Об'єднаних сил.

Морпіхів ЗСУ годують навіть свіжими фруктами Facebook Дмитра Іванова

Оновлене меню для воїнів Facebook Дмитра Іванова

"Також (додається. – Ред.) адекватне командування, хороший колектив і неприйняття аватаризму. Ну і, звичайно ж, ви зможете познайомитися з безліччю нових людей і застрелити їх. Робота мрії!" – іронізує військовослужбовець, маючи на увазі боротьбу з російськими окупантами.

Його допис викликав ажіотаж у мережі й зібрав під собою безліч кумедних коментарів українців.

"Ось це я розумію агітація на контракт", "А ще вас будуть гойдати на гойдалках, здувати з вас пиляку і возити на море купатися", "Останній пунктик, щодо нових людей, ну дууууже привабливий", "Спокусливо, реклама супер", "Тоді ми йдемо до вас", – пишуть люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Окружний адміністративний суд Києва визнав недійсним наказ Міністерства оборони, який передбачав проведення реформи харчування в Збройних силах України.

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