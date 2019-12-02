Обережніше з грошима: астрологиня попередила про небезпечне затемнення 26 грудня

Астрологиня Ефа Форіна розповіла про те, що сонячне затемнення 26 грудня буде впливати на людей із 19 грудня по 1 січня.

"Найбільше воно торкнеться суспільного життя і кар'єри", – написала вона в блозі OBOZREVATEL.

За словами астрологині, протягом 2 тижнів – тижня до затемнення і тижня після нього, – буде "безліч запізнень, непорозумінь, дивних призначень і звільнень із посад". "Будьте обережні й акуратні – виконуйте все вчасно і намагайтеся ні з ким не посваритися в цей напружений період", – порадила вона.

Сонячне затемнення 26 грудня спровокує масу незрозумілих ситуацій, попередила астрологиня

Ефа Форіна додала, що сонячне затемнення 26 грудня викличе "певні протиріччя, які можуть виникнути у вашому житті і в житті вашого оточення". Зокрема, "багато явищ, понять, подій можуть інтерпретуватися не зовсім правильно".

Під час ухвалення важливих рішень вона порекомендувала враховувати фактор затемнення. "Намагайтеся уважно розглянути всі сторони питання, більше слухайте і менше говоріть, перевіряйте по кілька разів інформацію, будьте обережні з грошима", – сказала вона.

"Керівники і начальники теж можуть зійти з розуму. Затемнення так може вплинути на ваших босів, що почнуться підвищення і зниження посад, перестановка кадрів, одні проєкти будуть завершуватися, інші, навпаки, відновлюватися", – попередила астрологиня.

Разом із тим вона зауважила: оскільки затемнення змусить людей приділяти максимальну увагу роботі, це може негативно позначитися на особистому житті. "Важливо в цей період максимально приділити час своїй родині, особливо, літнім людям", – наголосила Ефа Форіна.

Як писав OBOZREVATEL, раніше маг ведичної традиції Ігор Мехеда розповів, хто може потрапити під удар під час сонячного затемнення 26 грудня 2019 року.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал