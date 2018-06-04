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Марина Данилюк-Ярмолаєва
Марина Данилюк-Ярмолаєва
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Ну що, їдете на футбол в Росію?

1.7т

У мене в ефір зателефонували два курдупеля, які їдуть до Москви на чемпіонат з футболу. Попри умовляння не поповнювати списки політв’язнів.

Перший "Андрей из Киева".

— Я за то, чтобы фанаты ехали на чемпионат мира по футболу. Там тренера детские, друзья детства — зачем разъединять дружественные страны? Спорт вне политики.

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Другий "Ігор із Чернігівщини".

— А можна якось домовитися із нашими дипломатами у Росії, що я тут, щоб не чіпали? Я їду на чемпіонат, бо все життя мріяв познайомитися із бразильською дівчиною. Але в Бразилію летіти дорого і далеко, тому в Москві прощє все організувать.

Перший чувак явний клієнт доля Ольги Скобєєвоі із "60 минут", щоб поговорити про адиннарод.

Другий так мріє про Адріану Ліму і Александру Амброзіо в трусиках, що хоч би не стрів якусь кругломорду ФСБшницю в Лефортово)

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Автор
Марина Данилюк-ЯрмолаєваМарина Данилюк-Ярмолаєва
Тема
ЧС-2018
Джерело
Джерело:Facebook Марина Данилюк
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