"Ножиці в голову!" В українській школі розгорівся скандал через агресивного учня

В одній з українських шкіл агресивна дитина ножицями в голову вдарила свого однокласника.

Про це в групу "Батьки SOS" в Facebook написала мама одного з учнів, де вчиться агресивний школяр. Юлія Людченко в мережі розповіла, що дитина вже в 1-му класі проявляє жорстокість по відношенню до інших дітей.

"У нас в 1-му класі є гіперактивний хлопчик схильний до агресії (це проявлялося в дрібних бійках, так як учитель це все припиняла відразу). З ним працював психолог і її висновок, що він нормальний... Минулого четверга цей хлопчик, після того як закінчилися уроки і в клас зайшли батьки за своїми дітьми, він не звертаючи уваги на батьків, завдав удар ножицями в голову однокласника. Поліція склала протокол, в лікарню мама зверталася і є всі підтверджуючі документи", – розповіла жінка.

Мама "гіперактивного" хлопчика спершу погодилася, щоб її син навчався вдома, але після забрала свою заяву про домашнє навчання.

"Ситуація така, що наші діти бояться йти в школу, а деякі просто відмовляються", – додала Людченко.

В адміністрації школи нічого з агресивною дитиною без дозволу вдіяти не можуть, додала стурбована мама.

У своєму пості Юлія Людченко не вказала ні школу, ні місто, де стався цей інцидент.

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Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одній зі шкіл Одеської області школярі жорстоко били однолітка і знімали це на відео.

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