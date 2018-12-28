В конце года кратко и по делу. Абсолютно всем людям свойственно время от времени подводить различные итоги и строить планы на будущее. И нет в этом смысле времени лучше, чем канун Нового Года.

Обычно каждый из нас, в предновогодней суете, вспоминает самые знаковые для себя события года уходящего, и невольно задумывается о том, что ждёт его в году наступающем.

Конечно, большинство взрослых серьёзных и опытных сограждан твёрдо скажут, что чудес на этом свете не бывает, а верить в них глупо и наивно. Тем не менее, и в этом я абсолютно убеждён, никто из нас не откажется от какого-нибудь необычайного события, которое, вдруг, в самом волшебном смысле этого слова, перевернёт всю нашу жизнь к лучшему.

В Новый Год, как известно, принято загадывать желания и это обстоятельство просто-таки заставляет нас поверить в магию хотя бы на время. Ведь так хочется, без всяких усилий, получить от жизни какой-то очень ценный подарок, способный удовлетворить хотя бы одну из наших насущных потребностей. Но если взглянуть на всё это волшебство более прозаично, то все чудеса можно условно разделить на две категории:

1). Чудеса иррациональные (нерукотворные), происходящие вопреки всем законам природы, и просто падающие на нас с неба (особенно на тех, кто без каски ходит по земле). В нашей жизни они напрямую связаны со словом "вера" – в Бога, в высшую энергию, в космический Логос, в доброго волшебника и т.д.

Для обозначения такого пути к чуду идеально подойдёт выражение "иллюзорная надежда". На практике, чаще всего это означает пассивное ожидание невозможного, хорошо сдобренное воззванием к высшим силам, или по-простому, молитвами.

2). Чудеса рациональные (рукотворные), к которым ведут направленные осознанные действия по собственноручному воплощению в жизнь любой своей мечты. Здесь так же может идти речь о вере, только это уже будет вера в себя, в свои силы и возможности, в собственный успех и, наконец, просто в собственную фортуну. Для обозначения такого пути к чуду наиболее подойдёт выражение "конкретная цель".

Какой путь выбрать из этих двух – решать конечно же вам!Вот только, как показывают различные исследования человеческого восприятия по всему миру, наиболее ценным и качественным успехом считает тот успех, который воспринимается самим человеком, как абсолютно заслуженный!

Поэтому сохраняя Святую веру в Деда Мороза, и видя свою мечту прекрасной, как Снегурочка, всё-таки полезнее и вернее приносить в мешке подарки себе самому, чем рассчитывать каждый год на красноносого старика, в шубе такого же цвета. Верить в чудо значительно вернее, когда его свершение зависит от вас и вашего уровня личного волшебства, кем бы вы ни были по специальности в обыденной жизни. А потому, как говорится, не ждите от жизни чудес, чудите сами!

И пусть все ваши самые позитивные и сокровенные желания обязательно сбудутся в наступающем году, благодаря, в первую очередь, вашим усилиям! Любой из нас способен превратить, благодаря своей воле, даже абсолютно иллюзорную мечту в настоящую реальность. Ведь, как правильно когда-то заметил один великий человек: "Всё, что в этом мире существует, когда-то было чьей-нибудь мечтой!"

Всех Вас с наступающим Новым Годом!