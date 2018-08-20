1. После вчерашней публикации новости о том, как в Армянске пьяные военные оккупанты толпой избили местных жителей, оккупанты за ночь состряпали версию, в которой говорится, что виноваты местные, а не ихтамнеты. И от лица АНОНИМА сегодня эту чушь распространяют в крымских группах. В поддержку версии оккупантов подключились ольгинские тролли, но местные ватники прокомментировали лживый вброс орков так: “Жесть, нет слов, во что наш спокойный городок превращается?”, “Лихие 90-ые”, “Скорее всего, это контрактники, живущие в городе, которые в нерабочее время не должны находиться на территории части. По этому короткому видео очень видно, что они (военные) неадекватные — или накуренные, или пьяные. Наверное, они считают, что это норма”, “Не могу понять, почему ни один военный не опознан? Машины, номера? Полиция вообще не интересовалась документами? Проверить должны были, а вдруг это просто переодетые? Все друг друга прикрывают. Игорь, я, конечно, понимаю, что это будет сложно, но старайтесь доказать их вину, чтобы другим неповадно было! А то они уже королями себя чувствуют в нашем городе. А потом нормальные военные и их жены обижаются, почему люди в городе к ним относятся негативно. Так вот из-за таких УРОДОВ!!!”, “Да нафиг таких “воинов”, что при раскладе сил 4 к 1 в их пользу смогли заклевать только одного из 4-х. И то потому, что Игорек не ожидал такого пизд*ца. И что выходит? 16 на 4. Мало того, что это реально пернатый поступок, так от кого они нас могут защитить? От детей разве что, и то, если детей будет в 4 раза меньше. Позор командиру этой части — курятником назвать охота”.

2. Ужасы процветающей медицины в оккупированной Евпатории: “Вчера побывал в приемном отделении больницы, к счастью, в качестве сопровождающего. Туда нужно свозить врагов! Я в своей жизни не видел до этого очереди из 90-летнего ветерана, кучи детей с травмами различной тяжести, ну и так, по мелочи ломаных. 3,5 часа в приемке — это сила! Да здравствует самая лучшая в мире медицина!”. Комментарии: “Это Вы ещё талон к узкому специалисту не брали”, “Главное, чтобы не было войны”, “Во-во! И нахрена тогда в группе спрашивают еще мнения про больницу, если всё видно невооружённым глазом”, “3,5 часа? Фигня. Вот с 11 дня до 10 ночи — ваще кайф”, “Это вам еще повезло. Я с 13 до 20 просидела там. Самая большая очередь к травматологу”, “Зато бесплатно”, “Я понимаю, что у них маленькая зарплата (у медиков). Но мы здесь при чём??!!”, “Хотела взять талон к врачу. Так мне рассказали, что в определенный день надо прийти в 5 утра, чтобы занять очередь. Отстоять 3 часа до открытия поликлиники и, если повезёт, получить талон, потому что их тоже ограниченное количество. При этом талон не на тот же день или ту же неделю, а через две недели. И ещё не факт, что в тот день попадешь к врачу, так как он попросту может в этот день не принимать. И к узкому специалисту, если талон вообще возьмёшь, будет хорошо. Два месяца к окулисту не могла попасть, и потом ещё талон на прием к врачу через месяц только. Лучше умереть, чем попасть к врачу”, “В поликлинике работает 15 врачей, а должно быть 50!!!! Они физически не могут всех принять!!! Или им на работе ночевать?!”, “Жесткая картина в Феодосии — 3 дня назад в детскую инфекцию ждали с 6 утра и до 11 дня с детьми, которые блюют и температурят. Вот это экстрим, товарищи”, “Так за такую зарплату никто идти работать не хочет, людей нет”, “Врачи сейчас выживают как могут, а все эти очереди из-за так называемой оптимизации, модернизации. Ставки совместили, зарплаты урезали, лишили дополнительного отпуска за вредность. Теперь даже у рентгенологов вредностей нет. В поликлиниках остались самые стойкие или пенсионеры, молодежь уходит. Отсюда нехватка кадров, уставшие врачи, недовольные пациенты. И просвета впереди не видно”, “Сама система прогнившая. Перед тем как осмотреть пациента, нужно заполнить 100500 всяких бумажек”.

3. Состояние, до которого довела россия медицину в Крыму, получило уже четкое название — ГЕНОЦИД НАСЕЛЕНИЯ. Да, в Форосе “открытая” оккупантами “подстанция скорой”- фейк. Там ничего нет и некому работать.

4. Жители оккупированной Керчи радуются процветанию и стабильности: “С этим падение доллара наши и без того маленькие зп станут ещё мизернее. За что кормить детей?? Учиться за что?”. Ответы: “Какие нахрен дети? Себя бы прокормить. Цены московские, а зарплата, как и при Украине, ток с пометкой "рубль"”, “Слава путену! (не репостите эту запись)”, “Увеличение НДС пугает”, “(Ольгинец пишет) При чем тут доллары? Ты что укроп у бабушки за баксы покупаешь?”, “При том, что бюджет большей частью привязан к экспорту нефти и газа, который мы продаем за $. И умные выводят эти самые $ из страны. А рублевая денежная масса для нас”, “Кому не нравится, дорога на Украину открыта. Если остались здесь, то нужно работать и нечего ныть”, “Ну ничего, телевизором питайтесь и детей приучайте. Там у нас нерушимая стабильность и рост всего чего возможно, а бездуховный Запад вот-вот загниет (сарказм). Посмотрели зомбо-тв – считайте, покушали”.

5. Треть Евпатории вчера вечером больше часа сидела без света из-за дохлого энергомоста. Ватники в соцсетях делились новостями о вышедшей из строя технике, а оккупант Андрей Филонов, т.н. “мэр” города, обвинил жару, из-за которой происходят перегрузки в сетях. До оккупации мы о таком и мечтать не могли.

6. Блэкаут накрыл не только Евпаторию, но и на 2 часа оставил без света часть Ялты. В “СМИ” тишина.

7. Крымчанин попутешествовал и поделился услышанным: “Надеюсь, меня не читают наши пограничники. В общем, еду в Краснодар. По дороге особо болтливый турист из россии восторгается увиденными красотами Крыма и по ходу дела жалуется на крымчан, что, мол, грубые с ними, не приветливые. Так и не понял, почему. Еду обратно. На этот раз уже водитель, через день возящий сюда товары из Краснодара, на чем свет клянет крымчан, мол, грубые, жадные, не любят понаехавших и вообще говорят, зачем вы сюда пришли, при Украине было лучше. Этому, видимо, уже прямым текстом объяснили, чтобы понял”.

8. Андрей Ярков из Партенита — умеренная местная вата из серии “мы за мир”. Россию ждал, но не ту, шо приперлась. Очень активно не воспринимает реальную. Печально осознает ошибку в расчётах. Открыл для себя очевидную тайну: “Мне показалось, что я почувствовал, что за дух правит нашей 6-ой частью света. Это дух алкогольного угара. Чтобы любить россию и все, что тут есть, надо не просыхать”.

9. Поповка. Казантип. Недобитки великого народа, когда-то населявшего “Республику Щастья”, испытывая тяжелые фантомные боли, пытаются реконструировать былое, имитируя жизнь Казантипа, что вызвало шквал циничных комментариев тех, кто помнит, что такое Казантип. ПЫ.СЫ. Первое фото ОФИГЕННО! Лучше про бывший Казантип еще не видела.

10. Бахчисарайский район. “Исконно русское” село Красный Мак — Биюк Каралез, то есть. Открыт жутко прекрасный маршрут для срач-тура. И таких свалок в Крыму с каждым днем все больше.

11. 27 лет назад фактически перестал существовать кровавый совок (“августовский путч” 1991-го года). У меня не было ни сожаления, ни страха перед будущим. Уже тогда я прочитал Архипелаг ГУЛАГ. Но, к сожалению, еще у многих совок не сдох в головах, и они уперто всех тянут в могилу к его трупу.

P.S. Закончу выпуск фразой, написанной не потерявшим связь с реальностью жителем Крыма в адрес скулящих от покращень в говени ватников: “Телевизором питайтесь и детей приучайте. Там у нас нерушимая стабильность и рост всего чего возможно, а бездуховный Запад вот-вот загниет. Посмотрели зомбо-тв — считайте, покушали”. Вот только есть маленькая загвоздка — все больше ватников не верят телевизору.