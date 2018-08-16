1. В Крыму без российского аусвайса продолжает жить Элина Мамедова, у которой оккупанты 13 июня провели обыск. 27-летнюю крымскую татарку оккупанты обвинили в “возбуждении ненависти”. Поводом стали сообщения девушки в соцсетях, где она высказывалась в поддержку территориальной целостности Украины. Элина находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до пяти лет тюрьмы. “Это были из украинских групп репосты. Даже не сказать, что против русских и т.п. Против тех людей, которые пришли на территорию моей страны, взяли оружие и создавали свой порядок путем убийств, насилия и тому подобное”.

2. В керченской колонии №2 понаехавшие из Омска оккупанты заставляют заключенных петь гимн россии, а также пытают их и всячески издеваются.

3. Запоребриковая крыса нашла причину бедственного положения Крыма: “Я б на месте ФСБ отслеживала “благодарных” крымчан и лишала гражданства. В конце концов у человека должен быть выбор! Кое-кто, походу, в 2013-2014 его сделал неосознанно, а под влиянием адреналина, а теперь сожалеет. Какахи вытряхнули, штаны высушили и вперед гадить туда, откуда кормятся! Такое впечатление, будто кто-то рай земной обещал взамен на мирную жизнь вдали от Порошенко (прим — на момент захвата Крыма Порошенко не был президентом, а войну развязала россия, которая, действительно, обещала предателям рай). Никто ничего не перепутал? Гоните в шею местных депутатов и жизнь наладится, вот увидите! Ибо местные работают по старой привычке и продвигают своих братьев-сватьев на места (прим — хорошо, что в россии не так, ага), когда свои морды уже в пуху засветились. А дебилам все россия да путин виноваты. Глаза разуйте! П.С. Остались не только депутаты. Во всех сферах. И именно они громче всех орут и людей накручивают, что в россии х*рово жить, сами же создают эту х*ровую “российскую” жизнь. Потому и получается так, что за пределами Крыма и медицина почему-то лучше, и цены ниже, и зарплаты больше (прим — телевизор говорит, что у нас теперь россия в полном объеме). Потому что в Крыму россия, но какая-то с проукраинским настроением и поведением. Если сменили гражданство, то забирайте власть у местных, рвите связь полностью. Ибо вы их жалеете, а они вас, видно, нет”. В общем, рашистка описала все то, чего и добиваются оккупанты — максимально вышвырнуть из Крыма местных жителей, оставшимся закрыть рты и заселить остров-404 понаехавшими.

4. В связи с повышением НДС оккупанты планируют в 2019 году дважды повышать стоимость коммунальных услуг. Крымские ватники чувствуют вставание с колен через грохот дверцы пустеющего холодильника: “Давайте уже трижды, мож, подавитесь”, “Работать чисто на оплату за коммуналку, не есть”, “Да они там просто ОХ*ЕЛИ !!!!!”, “Из зарплат тоже эти 2% удерживать будут. Там подняли, тут вычли, молодцы. Уж по их карману точно не отразится”, “Вот почему ни Минэкономразвития, ни ЖКХ, ни депутаты не позволяют ударить по своим бюджетам даже единожды, а по нашим хоть трижды!!”, “Все делают для людей”, “Чё вы удивляетесь?? Кого выбрали, то и имеем. Дальше будет интереснее”.

5. Вчера сообщал, что в заповедниках и лесах Крыма теперь можно наткнуться на такие объявления: “Уважаемые посетители!!! В связи с проведением военных учений вход к горе Ильяс-Кая строго воспрещен!!! Администрация заповедника”. Жители Партенита комментируют: “Нам это в диковинку. За 4 года такого насмотрелись, чего не видели за 20 лет”, “И при Украине тоже были человечки с автоматами по кустам вдоль дороги — ничего необычного”, “"Тоже" здесь неуместно, т.к. речь не о дороге, а о горах и скалах. А во-вторых, Янукович за то и был изгнан — точно такой же олигарх, как и российские. Недаром он теперь в Ростове окопался. Одной поляны ягоды”.

6. В Евпатории, чтобы попасть к хирургу, нужно заранее планировать свои ушибы: “Ребенок получил ушиб. Поехал в детскую поликлинику к хирургу. ЗАПИСЬ на 28 августа!!!! До 28 он должен мучиться? Самое интересное, некоторые врачи подрабатывают в коммерческих медзаведениях, куда попасть гораздо проще. Зачем такая бесплатная медицина?”.

7. Жителям Алушты не нравятся ароматы русского мира: “Администрация, скажите, у нас курортный город или город сточных речек? Почему у нас так воняет стоками? У нас что, чтобы не мучиться, сразу в море?”. Комментарии: “Администрация нашего города потеряла стыд и совесть. Превратили такой красивый городок в свалку. Бесполезно что-то писать. Надо обращаться выше. И не 2 человека, а хотя бы 200”, “Задайте этот вопрос путину, а он его переадресует фиктивным Ростехнадзору, санитарно-эпидемиологической службе. Все проверяется на соблюдение норм, периодически. Нарушители оштрафованы. Нюхайте дальше”, “Кто сказал, что это курортный город? Не гоните. Наша власть экспонирует наш город как рынок областного значения. Все отдали торгашам, даже автостоянки, включая стоянку около горисполкома. Так что вы на наш город-базар не наговаривайте”, “Когда весь этот бедлам закончится? А мы только в ВК жаловаться и умеем. Пора какие-то меры предпринимать, а не судачить в соцсетях”. Появляются и все новые мусорные свалки: “Микрорайон Черёмушки. Широко раскинулась помойка. Мусор не вывозится. Дворники обходят помойку стороной. Антисанитария”, “Позор для мэра города. Настоящее средневековье. Удивительно, что СЭС нет никакого дела до этого вопиющего кошмара”, “Это не есть хорошо! Средневековье! Надо исправлять!!!”.

8. В Крыму продолжаются перебои с газом на заправках.

9. На набережной оккупированной Ялты вата в кокошнике продает вату вате, которая эту вату жрет. Каннибализм в чистом виде.

10. Инакда кажеца, что низнание рускава изыка ивляица аснавным условием при приёме в патриоты.

11. Нагадую, щоб не забули, “камні з неба” колошматять по Криму і кримчанах вже впродовж 1613-ти днів.

P.S. Делал закупку в магазине. На кассе сидели две бабенции, которые достаточно громко рассуждали о том, что “хохлов надо гнать из Крыма”, мол, “они наглые, вечно ноющие и не такие, как мы”. Я сначала подумал, что они говорят об украинцах с материка, но не мог понять, чем жители материковой Украины могли им так насолить, ведь с материка хоть и едут в Крым по разным причинам, но все-таки очень мало. Последняя фраза одной из кассирш все расставила на свои места: “Да, этим крымчанам все не так”. Я поставил весь выбранный товар назад на полку. Подошел к кассе и попросил небольшую пачку конфет, чтобы иметь повод заговорить. Уж сильно было любопытно, откуда эти твари, т.к. российского акцента я не услышал. На мой вопрос они ответили, что живут в Крыму уже около года. Естественно, обе оказались из россии, из одного и того же города. Я снова убедился в том, что далеко не только путин виноват в том, что он хйло. Россияне сами его взрастили и выкормили, а теперь вцепились в его тушку зубами как за последнюю надежду. Путин и есть тот самый среднестатистический россиянин, который ненавидит весь окружающий мир, убивает граждан других стран, захватывает чужие территории и заселяет их собой, создавая на них невыносимую для нормальных людей, но привычную для себя жизнь.