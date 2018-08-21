1. В ходе очередных военно-террористических учений на полигоне Опук оккупанты испытали бомбардировщики и истребители. Кроме того, вчера “подразделения связи Черноморского флота начали отработку задач полевого выхода на полигонах в Крыму”

2. На созданной оккупантами военной базе продолжают стрелять и взрывать: “Кто в курсе, что так бахнуло в районе Ялта-Интурист?? На Совхозной земля вздрогнула. Анон”. Ответы: “В Никите вибрация по всему дому прошла!”, “В Алупке отголоски донеслись”, “Два раза бахнуло в море, потом гул типа самолёта был”, “На Туристской было ощущение ударной волны по окнам. Все соседи выглянули в окна и спрашивали друг у друга, что случилось”, “В Гурзуфе тоже слышно!”, “Самолёт преодолевал звуковой барьер”, “Я в Мисхоре слышал грохот”, “В Никите окна затряслись. Что это было?”, “Курорт, х*ле((”, “У меня даже дети испугались!”, “Так что это было? Кто знает точную информацию?”, “В Артеке даже слышно было”, “Слышала 2 глухих взрыва”, “Штаны все вытрусили?”, “Мы в Алупке ах*ели”, “Все бла-бла, а что было, так и непонятно”, “Да кому мы нужны, чтобы предупреждать?”, “Вчера в Симферополе был точно такой взрыв. Слышно было даже в Бахчисарае. Догадок было много, но так все тайной и осталось”, “Мы в Симеизе слышали”, “Это фсё укрофошизды”, “Сдам квартиру 1-комнатную на круглый год”

3. Осужденная в Крыму до аннексии украинка, находясь на момент захвата Крыма россией в местах лишения свободы, не побоялась в своей ситуации написать отказ от российского аусвайса. Сегодня она продолжает отбывать наказание на материковой Украине. И вот, что говорит: “Я не из тех людей, которые могут предать. Меня тогда уговаривали. Сначала по-хорошему, потом по-плохому пытались. Оперативный работник спросил: “Где Вы хотите отбывать наказание, в россии или в Украине?”. Все сказали, что в россии. Одна я сказала, что только на территории Украины. Некоторые поменяли свое мнение обо мне, с уважением начали относиться, потому что я не предала свое государство, как это сделали другие. После “референдума” всем заключенным запрещали читать, видеть, слышать украинский язык. Если ты начинаешь разговаривать на украинском языке, тебе сразу за это делается “нарушение”, либо садят в карцер”. Тот момент, когда у осужденного за совершение преступления человека больше чести и достоинства, чем у разгуливающего на воле ватного быдла. И обратите внимание на то, как оккупанты запрещают все украинское, крича при этом о “братских народах” на пятом году войны

4. В Поповке местные жители начали продавать свою недвижимость из-за отсутствия туристов: “Люди набрали кредитов и рассчитывали, что они быстро отобьют эти деньги. А получилось так, что они сели в лужу. Вы, наверное, видели — везде висят объявления: продаю, продаю, продаю. Не от хорошей жизни. Потихоньку умираем”, — жалуются ватники, по словам которых, до 2014 года они за два месяца зарабатывали средства, на которые можно было прожить год, но теперь стали нищими. Ватники в недоумении от того, что мост открыли, но туристов они так и не дождались, а также с тоской вспоминают о временах, когда “было весело”

5. Молния! В Крыму найдены места с качественной связью… украинской: “Подскажите, возможно в Красноперекопске купить сим-карту Киевстар, и в каких местах ловит сеть? Анонимно”. Ответы: “Заказать тому, кто в Украину катается. Ловит сеть у завода Титан. В селе Перекоп уже похуже, и на Заливе. В Суворово периодически смс приходит "добро пожаловать в Украину")))))”, “В Армянске ловит почти везде в городе”

6. Отмена роуминга в россии не коснется оккупированного Крыма: “Крыма это не касается. Ни один из этих операторов не работает в Республике, поэтому у нас также действует их роуминговые соглашения с нашими операторами”, — сообщили оккупанты. Так чей Крым? Или вы заняты осуждением Лаймы Вайкуле, отказавшейся выступать в оккупации?

7. Дело не в том, что понаехавшие, действительно, отвратительно ведут себя на дорогах, а в том, что от понаехавших все устали: “Обращаюсь опять к приезжим! Вы можете нормально вести себя на дороге или у вас, бл*ть, это норма лезть вперёд всех, поворачивать с другой полосы, пристраиваться вторым рядом при повороте, закрывая, с*ка, обзор? Куда вы, бл*ть, спешите, вы на ОТДЫХЕ! А потом вы пишите, как к вам плохо относятся! Ведите себя нормально, а не как стадо!”. Комментарии: “Мудаки”, “Бесполезно”, “Яростно залайкал пост!!!”, “Даже в прошлом году такого пиз*еца не было, как сейчас!”, “Езжу много, и самые быдло-водятлы — это Москва, Питер и Ростов. Спешите на тот свет???”, “(Понаехавшая из Павловского Посада) Блин, вот опять! Ну, во-первых, вы как определяете, местный или нет? А во-вторых, Керчь теперь россия! В россии так все ездят! В-третьих, да, спешим, отпуск-то не вечный! И если впереди меня туповатый местный водитель, тащиться за его драндулетом не собираюсь! Как привыкла ездить, так и буду! Видать, не все головы покинула Украина!”, “Автошколы превратились с переходом в рф в инкубаторы! Никто ничему не учит, они работают на стрижку бабла, больше их ничего не интересует. Я бы эти сучьи конторы закрыл напрочь”, “Привыкайте к новым порядкам, а то привыкли к законам при угнетателях жить)))))”, “Да нет, просто много Краснодара стало, а у них стиль вождения такой. Они дебилы. Ездят, как хотят. И своих на дороге не уважают, а чужих тем более, да и самих себя”

8. На керченском паблике выдали порцию раздражения для запоребриков: “Кто-нибудь в последнее время делал украинский биометрический паспорт? Интересуют подробности”. Ответы: “Едешь в Херсон, 2400 гривен и полчаса делов. Через неделю ты настоящий хохол или сепар, или как назвать, я хз. Короче, проблем нет”, “Ничего не делаешь. Дал денег — получил паспорт”, “(Запоребрик пишет) До чего саломазые дошли”

9. На паблике Армянска до ваты дошло, что “Крым наш” означает, что “Крым их”, а также пожаловались на свою нищенскую жизнь, что вызвало бурю негодования у понаехавших, запоребриков и упоротых, которые требуют удались сей спич: “Я — крымчанин, но понял только недавно "правильное" словосочетание "Крым наш". Оказалось, он ваш, но не наш!!!! Начали в нагляк отжимать бизнес, пляжи отдают пришлым, в судоремонтном и виноградарском деле требуют долю. Нет, не так мы видели Крым в россии!!!! Даже крутые члены ЦК КПСС так в нагляк не обносили свои дачи 12-метровым забором на ЮБК!!!! Более того, когда крымчане голосовали за путина, это лишь за правильную внешнюю политику рф, за что огромный респект, но, думаю, никто даже думать не думал, что Диму оставят на своем посту. Это стратегическая ошибка главы государства, потому как либеральность и пятая колонна, понятна в чьем лице!!!!! Приезжает к нам в Крым Матвиенко и сообщает, что довольна, что в Крыму средняя заработная плата составляет 36000 рублей!!???!!????? Это ж надо что покурить, чтоб такое заявить!!!!”. Комментарии: “Что хотели, то и получили”, “(Из россии пишет) Только проснулись? Вы, когда всем Крымом за путина топили, думали, вам всем конфеты бесплатно раздавать будут? Еб*шьте, как остальные россияне, и не нойте”, “Не всем Крымом!!!!”, “(Понаехавшая из Выборга) Ой, да ладно жаловаться!!! Будто при Януковиче, Турчинове и Порошенко вы хорошо жили — в масле катались??? НИЧЕГО в 2014 не было. НИКТО вас не заставляет жить при действующем режиме. Нравятся прежние руководители — наверняка, есть второй паспорт. Что вы сейчас млякаете через каждое слово — противно читать. Виновных и крайних искать — слабая позиция!”, “(Упоротая комсомолка) Сделали систему обираловки людей. Проблема не в них, а в нас. Мы своим молчанием, бездействием, попустительством позволяем это. Пожалусто, будьте терпимы”, “(Из Москвы ватник пишет) Админ, удали этот пост”, “(Понаехавшая из Выборга) Согласна!!! НУЖНО УДАЛЯТЬ пост и всю ветку!”, “Вброс и попытка деморализации”, “Многие стали жить хуже. Предприниматели покидают рынки секторами, так как покупательная способность населения упала до уровня заполнения холодильника”

P.S. Закончу выпуск мнением жителя Ялты: “Оккупанты — это глисты. Не имеет значения, как черви попали в организм. Ликвидация паразитов — это вопрос времени, технологии и ресурсов. Но никак не вопрос для дискуссий, согласны глисты сдохнуть или нет”.