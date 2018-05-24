1. Оккупанты вечером во вторник, 22 мая, арестовали до 9 июня координатора “Крымской солидарности” Сервера Мустафаева и Эдема Смаилова, которых задержали 21 мая после обысков в их домах. Вчера же Смаилову исполнилось 50 лет. Репрессируемого крымского татарина родные поздравляли через решётку. Дети держали в руках листок бумаги с поздравительными словами. Кроме того, сегодня оккупанты задержали под Симферополем делегата Курултая крымскотатарского народа Асана Эгиза, брата члена Меджлиса Абдурамана Эгиза.

2. Российские и крымские “СМИ” вчера сообщили о задержании в Москве бывшего т.н. “мэра” Ялты Андрея Ростенко, который является мужем сестры Гоблина. Предатель был “мэром” Ялты с ноября 2014 по июль 2017 года. Гоблин в ужасе прокомментировал задержание родственника так: “Абсолютно бездарное и непрофессиональное постановление о возбуждении уголовного дела. Чувствуется чей-то заказ. На мой взгляд, это провокация против органов власти Республики Крым. Поскольку в имеющихся материалах отсутствует состав преступления, то я расцениваю это как привет лично мне”. Несмотря на вопли Гоблина, Ростенко сегодня был арестован на 2 месяца. Горит земля под ногами предателей!

3. В Гаспре началась вырубка краснокнижных можжевельников, возраст которых — сотни лет. На этом единственном оставшемся от парка “Чаир” участке оккупанты обещали создать охраняемую природную территорию. Но понаехавший из Липецка бизнесмен начал расчищать парк под застройку. Местные жители вызвали полицаев, которые зафиксировали факт вырубки, но не остановили её, т.к. понаехавший Алексей Хрипунков оформил разрешение на вырубку в российском Росприроднадзоре, хотя оккупанты в Крыму делают вид, что они очень-очень против, но поделать типа ничего не могут.

4. Наверное, в Фейсбуке кто-то что-то несанкционированно лайкнул: в Феодосии полицаи окружили девятую школу. Местных жителей не пропускали. Оккупанты говорят, что учения. Местные комментируют: “Люди возмущаются, что они не дают пройти, и что перекрыли дорогу вдоль садика”, “Ничего страшного, обычные учения по ЧС. Но нужно привыкать, в сложное время живём. Вокруг столько врагов, плюс терроризм. Нужно быть готовыми ко всему. Сначала думай о родине, а потом о еде”.

5. Прогуляться вечерком по парку? Подышать свежим морским воздухом перед сном? Поплавать в море на рассвете? Нет! Оккупанты запретили посещать парк Ахматовой в Севастополе с 20 вечера до 8 утра. На входе поставили охранников. Вата лютует в соцсетях. Жду письмо путину.

6. Пляж “Солнечный” в Севастополе теперь тоже доступен в ограниченные часы. Вата неистово воет: “Это просто пипец”, “Оттяпали-таки морской бережок у севастопольцев”, “ГБУ (государственное бюджетное учреждение) “Парки и скверы” сидят где-то на Одесской. Есть предложение пойти к ним большоооой стрелецкой толпой, чтобы ОККУПАНТСКИЕ замашки с введением режимов им в голову не приходили более”, “Просто зашквар какой-то. Не верится в это, что так могут с нами поступать. Эх… Где мои 17?”, “Понаехавшее дерьмо”, “Люди, не молчите!!! Давайте подумаем и выйдем в выходной день все вместе!!!! Это терпеть нельзя!!!!! Мы 25 лет ходим в 5 утра купаться. Что же делают эти разовые презервативы, понаехавшие в наш город? Сегодня уже ходят охранники в черных майках, как надзиратели. ЭТО ПРОСТО БОРЗОСТЬ!!!!!”, “Они и есть надзиратели. Да, жаловаться можно в ООН, Господу Богу и много ещё есть инстанций!! Кстати, в россии закон — больше ТРЁХ не собираться (несанкционированный митинг) — ПОЛИЦАИ сразу ПО ЗАКОНУ заберут в кутузку. Когда купаться будете, держитесь друг от друга подальше, чтобы не загребли случайно. Понаехи приехали в город не улучшать жизнь аборигенам, а ломать через колено все традиции Севастополя. Как это ни печально”, “Эти ушлепки приехали продавать город оптом и в розницу”, “Безумие какое-то”. Один ватник написал, что такого не может быть, на что ему ответили: “Видимо, российские материковые капли и такой камень точат. Жаль, но Вы теперь в другом лагере — понаехов”.

7. Один ватник нашел плюсы в том, что парки и пляжи в Севастополе становятся режимными зонами: “Севастополь — не курортный город. Будет больше режимных общественных объектов — будет больше отток туристов в сторону ЮБК или Западного побережья. Будут топики (маршрутки) свободней и троллейбусы быстрей. А море… Море иногда и у Соловьева по ТВ показывают”.

8. Севастопольские пропага*доны взвыли вместе с ватой из-за новых заборов и запретов: “Власти Севастополя делают все, чтобы здесь повторился феодосийский бунт двухдневной давности. В Севастополе многие мечтают, чтобы город закрыли. И вот эти мечты начали сбываться. Но закрывают город не от ПОНАЕХАВШИХ, а от самих мечтателей. Давно запретили купаться на излюбленном Херсонесе, куда идти теперь? Что еще вы собираетесь закрыть и запретить? С парком Победы вы сделаете то же самое? А с Малаховым курганом? Слушайте, нам не нужны такие улучшения. Какого черта вы устроили сейчас? Хотите строем ходить?”.

9. Жители Евпатории попрощались с очередным пляжем, который оброс забором и будкой с надзирателями. Негодование и русскоязычная челюсть не дали возможность ватнику доступно выразить свой гнев: “С каких пор вход на пляж запрещён пляж детский а не ревьеры все пляжи вход свободный”. Ответы: “Вопрос об открытости пляжей нужно задать нашим управленцам. Почему такая шляпа происходит? Больше чем с половины пляжей с матами выгоняют, крича, что это частная собственность”, “А ты с матами входи обратно”, “Да потом с людьми в форме не особо общаться хочется — настроение портить”, “А зачем местным пляжи? Мечтайте. Местные не на курорте, у них пожизненный режим — онлайн в работе. Незачем нам пляжи и море, что мы там не видели)))”.

10. Ватники Керчи мечтают, чтобы их пляжи были такими же, как Массандровский пляж в Ялте. Открою страшную тайну керченским ватникам — Массандровский пляж в Ялте был реконструирован ДО ОККУПАЦИИ, и был награжден международной наградой “Голубой флаг”, которую дают ежегодно лучшим в мире пляжам. После оккупации флаг больше не присуждался. Теперь Ялта может соревноваться разве что со “знаменитыми пляжами” Джанкоя.

11. “Чем дальше по времени мы уходим от памятных событий весны 2014 года, тем чаще замечаю, как все больше крымчан начинают тосковать по той жизни, что была до "референдума". Если раньше публично вспоминать те добрые времена можно было лишь в уничижительном наклонении, то сейчас все больше людей в открытую начинают говорить, что тогда (до аннексии) жили лучше, спокойнее, веселее, счастливее”. Подробней о наблюдениях крымчанки прочтите по ссылке.

12. Разговаривал с одним из арендаторов ТРЦ “КУБ” в Симферополе, который оккупанты готовят к сносу. Скулит, что не такую россию они хотели, а ту, которую им в телевизоре показывали.

13. Ватный модератор севастопольского ватного паблика рекламирует фирму, которая помогает оформить все виды украинских документов.

14. На разбитой керченской набережной оккупанты установили эмблему армии россии. Ну а какие ещё эмблемы можно размещать в оккупации, да ещё и на набережных? Только такие.

15. В Керчи оккупанты провели очередной морской крестный ход и освятили мост. Как-то не по Фэншую. Сначала открыли — потом освятили. Точно рухнет.

16. Кстати, насчет моста: туристов больше не стало, цены не снизились. Как и было предсказано. На восток от Алушты ваще жопа полная. Все пусто и закрыто наглухо, как в феврале.

17. В Феодосии движение на трассе не изменилось. В городе пока глушь. Такое впечатление, что по мосту просто катаются туда-сюда ради развлечения. Не дорогой ли аттракцион?

18. Рашисты, катаясь туда-назад по мосту, зассали Керчь. И это не шутка. Оккупанты даже планируют временно установить на въезде в город биотуалеты, пока не спадёт ажиотаж с покатушками по скрепе.

P.S. Предатели называют действия оккупантов “оккупантскими замашками”. Пропагандоны понаехавших начали называть понаехавшими, требуя ничего не трогать, т.к. всё равно получается хуже, чем было. Поговаривают, что Зубков отправился за украинским биометрическим паспортом в Херсон, но его не выпустили из Крыма оккупанты. И даже страх ареста на материке не остановил владельца “антибандеровских львов”. Ватники Керчи с трепетом смотрят на реконструированный до оккупации ялтинский пляж, не подозревая, что это совсем не заслуга оккупантов. И таких примеров на пятом году оккупации миллионы. Не приживается россия в Крыму, как ни крути. И в сотый раз повторю, что именно наша память о том, каким мы помним и любим Крым, и является причиной поставленной оккупантами перед собой задачи — выдавить из Крыма всех проживающих здесь до оккупации. Даже Гоблин понял, что и за ним придут.