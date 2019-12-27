Новорічна ніч 2020: запропонований спосіб потрійного посилення бажань

Астрологиня Ефа Форіна порекомендувала купити перед Новим 2020 роком три ялинкові іграшки – кулі.

Їх можна використовувати як "підсилювачі" новорічних бажань. Про це вона розповіла OBOZREVATEL.

Як пояснила астрологиня, кулі обов'язково повинні бути новими, і кожній з них відведена особлива роль. Так, перша куля повинна посилити "основне бажання" на 2020 рік. Спочатку бажання необхідно чітко сформулювати і візуалізувати у всіх деталях, а потім "зарядити" цим бажанням кулю. Для цього її необхідно прикласти до серця, при цьому уявляючи, що бажане вже реалізувалося. У кінці ритуалу першу кулю необхідно повісити на верхні гілки новорічної ялинки.

Ритуал із другою кулею має на меті привернення грошей і успіху. Спочатку слід загадати суто "матеріальне" бажання і "зарядити" кулю так само, як і в першому випадку. У кінці її необхідно також повісити на ялинку – цього разу, в середній її частині.

Напередодні Нового року купіть 3 нові ялинкові кулі

І, нарешті, третю кулю, яка символізує всю планету, слід "зарядити" побажаннями, адресованими всьому людству. На завершення вона поміщається на нижню частину новорічної ялинки.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Ефа Форіна озвучила гороскоп по знаках Зодіаку на сонячне затемнення 26 грудня 2019 року. Зокрема, вона пояснила, який вплив воно спричинить на всіх жителів Землі.

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