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Олександр Кірш
Олександр Кірш
Народний депутат УкраїниВсі статті автора

Новогоднее-2019

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Добра, тепла, здоровья пуд,

весною сделать выбор муд-

рый (чтоб потом не пожалеть)

из разных Юль да всяких Петь,

чтоб в осень ДУМАТЬ были рады

о том, кого пускать в зал Рады,

чтоб всюду воцарился мир,

чтоб Земляной Кабан был смир-

ный, честный, грамотный, дела —

чтоб продвигались и цвела —

на радость и Отцу, и Сыну,

Святому Духу — Украина!

Приятной каждому заботы,

вознаграждаемой работы,

избавиться от глупых мифов,

всем — человеческих тарифов!

Да будет год Любви-свиданий

и — исполнения желаний!

С наступающим НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

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Автор
Олександр КіршОлександр Кірш
Теми
РіздвоРіздво і Новий Рік
Місце
Україна
Тег
Новий рік

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