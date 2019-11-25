Новий рік і Різдво: скільки українці відпочиватимуть на свята

На Новий 2020 рік в Україні буде чотири вихідних поспіль.

OBOZREVATEL пропонує детальний календар новорічних і різдвяних свят на 2019-2020 рік.

Кабінет міністрів України рекомендував зробити суботу, 21 грудня, робочою. Так може бути відпрацьований понеділок, 30 грудня, який стане вихідним. За тим же принципом пропонується перенести робочий день з вівторка, 31 грудня, на суботу, 28 грудня.

У середу, 25 грудня, християни західного обряду відзначатимуть Різдво Христове. Цей день в Україні вихідний.

Перший день Нового року 1 січня, офіційний вихідний.

Уряд рекомендує перенести робочий день напередодні Різдва за східним обрядом з понеділка, 6 січня, на суботу, 11 січня. 7 січня – вихідний день.

В Україні будуть новорічні та різдвяні канікули

Таким чином, на Новий рік в Україні буде 4 вихідних дні поспіль: з 29 грудня по 1 січня. На Різдво – ще 4 вихідних поспіль: з 4 по 7 січня.

Як писав OBOZREVATEL, день Різдва відповідно до західної традиції, 25 грудня, став в Україні вихідним з 2017 року.

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