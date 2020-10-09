Новий рекорд COVID-19 в Україні: названо три осередки пандемії
На першому місці опинилася область, де відбувся велелюдний концерт
Київ потрапив на другу позицію, але встановив свій новий максимум
Очільник МОЗ Максим Степанов виступив із тривожним зверненням до народу
Станом на ранок п’ятниці, 9 жовтня, найбільше нових випадків коронавірусу (COVID-19) було виявлено в трьох регіонах – на Харківщині, у місті Києві, а також в Одеські області.
Про це свідчать дані на сайті Ради національної безпеки та оборони України. Зокрема, перше місце посіла Харківська область із добовим приростом 630 випадків, друге – столиця (567), а третє – Одещина з показником 403 факти інфікування (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Згодом цю інформацію підтвердив на брифінгу й міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зауважив, що істотне зростання захворюваності зафіксовано також на Сумщині та Дніпропетровщині.
"За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській області – 630 зокрема, місто Харків – 475), місто Київ – 567, Одеська область – 403 випадки (зокрема, місто Одеса – 215), Сумська область – 330 випадків, Дніпропетровська область – 307", – сказав урядовець.
"Якщо вас не шокує кількість нових випадків коронавірусної хвороби і ви продовжуєте нехтувати правилами протиепідемічної безпеки, то я можу вас запевнити, що велика кількість тих людей, які сьогодні опинилися в нашій статистиці, теж ще вчора говорили, що коронавірусу немає. Я звертаюся до вас, шановні українці: у нас коронавірус набирає обертів. Дуже важливо, щоб ви дотримувалися правил нової реальності, які встановлено в Україні", – додав він.
Степанов наголосив, що врятувати життя можуть такі прості заходи, як носіння масок, дотримування дистанції та користування антисептиками.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
в Україні офіційно підтверджено вже 250 538 випадків коронавірусної інфекції. З них 5 804 – виявлено за минулу добу, 8 жовтня, що стало новим рекордом щодо добового приросту.
Від COVID-19 у країні померли вже 4779 осіб (+89 за добу), а вилікуватися вдалося 110 650 (+2 417).