Новий рекорд COVID-19 в Україні: названо три осередки пандемії

Станом на ранок п’ятниці, 9 жовтня, найбільше нових випадків коронавірусу (COVID-19) було виявлено в трьох регіонах – на Харківщині, у місті Києві, а також в Одеські області.

Про це свідчать дані на сайті Ради національної безпеки та оборони України. Зокрема, перше місце посіла Харківська область із добовим приростом 630 випадків, друге – столиця (567), а третє – Одещина з показником 403 факти інфікування (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Згодом цю інформацію підтвердив на брифінгу й міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він зауважив, що істотне зростання захворюваності зафіксовано також на Сумщині та Дніпропетровщині.

"За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській області – 630 зокрема, місто Харків – 475), місто Київ – 567, Одеська область – 403 випадки (зокрема, місто Одеса – 215), Сумська область – 330 випадків, Дніпропетровська область – 307", – сказав урядовець.

"Якщо вас не шокує кількість нових випадків коронавірусної хвороби і ви продовжуєте нехтувати правилами протиепідемічної безпеки, то я можу вас запевнити, що велика кількість тих людей, які сьогодні опинилися в нашій статистиці, теж ще вчора говорили, що коронавірусу немає. Я звертаюся до вас, шановні українці: у нас коронавірус набирає обертів. Дуже важливо, щоб ви дотримувалися правил нової реальності, які встановлено в Україні", – додав він.

Степанов наголосив, що врятувати життя можуть такі прості заходи, як носіння масок, дотримування дистанції та користування антисептиками.

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