"А як же Чечня?" Собчак дорікнули за слова про референдум у Криму

Ніякого українсько-російського референдуму про статус Криму, про який говорить кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак, бути не може, бо це виняткова прерогатива самої України.

"Проводити референдуми в Криму чи ні – це виняткова прерогатива самої України, але ніяк не держави-окупанта. Росія може проводити референдуми про статус регіонів своєї країни, але вона вважає за краще не робити цього", – заявив в інтерв'ю "Обозревателю" член фракції БПП Мустафа Джемілєв.

Для прикладу народний депутат навів події з Чечнею.

"Наприклад, у Чечні, яка домагалася своєї незалежності, Росія вважала за краще протягом декількох років вести кровопролитну війну, в результаті якої було вбито сотні тисяч людей, переважна більшість яких становило цивільне населення, і жодного разу в Кремлі не висловлювалася навіть думка про необхідність проведення там референдуму", – каже Джемілєв.

За його словами, якщо кандидати в президенти хочуть бачити Росію демократичною країною, вони повинні говорити про необхідність беззастережного виведення російських військ і озброєння з окупованих і контрольованих українських територій, вивезення з Криму завезених близько мільйона своїх громадян, компенсації Україні завданих збитків та притягнення до відповідальності всіх, хто винен у злочинах на території України.

"Але говорити таке їм не дозволено, бо можуть посадити як мінімум за статтею 280-1 КК РФ (посягання на територіальну цілісність РФ) на 5 років. Ось і лепечуть про якийсь новий "референдум" в умовах окупації", – зазначив Джемілєв.

Як раніше повідомляв "Обозреватель", визначення статусу Криму як національної автономії кримськотатарського народу в Конституції України не може бути прецедентом для інших етносів в Україні.