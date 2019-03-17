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Новий Хатіко: пес тиждень чекав померлого господаря під лікарнею

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В аргентинському місті Сан-Сальвадор-де-Жужуй шестирічний лабрадор на прізвисько Тото вже більше тижня лежить при вході до лікарні.

Як передає Daily Mail, пес сподівається побачити господаря, який раніше помер. Тото привезли родичі чоловіка, який хотів попрощатися з улюбленцем, але не встиг.

За словами місцевих жителів, Тото поводиться добре, навіть дозволяє гладити, але не йде з місця. Зоозахисники хочуть підшукати собаці новий будинок.

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Новий Хатіко: пес тиждень чекав померлого господаря під лікарнею
Новий Хатіко: пес тиждень чекав померлого господаря під лікарнею

Як писав OBOZREVATEL, в Одесі пес цілий день охороняв речі своєї господині, яка пішла плавати в морі і пропала. Пізніше історія отримала несподівану розв'язку.

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Місце
Аргентина
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