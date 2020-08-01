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Нові штурмові гвинтівки спецназу прикордонної служби показали в дії. Відео

Юрій Сергієнко
Юрій Сергієнко
Суспільство
2,6 т.
Спецназ прикордонної отримав нові гвинтівки

Спецназ прикордонної отримав нові гвинтівки. Кадр відео ДПСУ.

Спецназ Державної прикордонної служби України отримав нові штурмові гвинтівки UAR-15.

Як повідомляється на сторінці ДПСУ в Facebook, на озброєння вони надійшли в 10-й окремий загін оперативного реагування "ДОЗОР" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Спецназ прикордонної отримав нові гвинтівки.

Спецназ прикордонної отримав нові гвинтівки. Кадр відео ДПСУ

Гвинтівки виготовляють в Україні з вітчизняних та американських комплектуючих під набій калібру 5,56х45, який найбільш поширений в країнах НАТО. Стовбур і ударно-спусковий механізм, від яких безпосередньо залежить купчастість стрільби, виготовлені в США компанією Daniel Defense.

Спецназ прикордонної отримав нові гвинтівки.

Спецназ прикордонної отримав нові гвинтівки. Кадр відео ДПСУ

"Планується, що UAR-15 повністю замінить автомат Калашникова. Гвинтівка має модульну компоновку, верхня частина ствольної коробки і цівка мають напрямні типу Пікатіні для установки прицільних пристосувань і інших тактичних аксесуарів. У цій моделі застосована газова система "CARBINE"з регульованим газовим блоком, забезпечує плавну роботу автоматики. Модульна конструкція дозволяє легко робити заміну всіляких компонентів: наприклад, цівки, пістолетної рукоятки і інших навісних аксесуарів, тим самим налаштовуючи гвинтівку для зручності в експлуатації", - уточнили в ДПСУ.

Facebook ДПСУ

Facebook ДПСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, на озброєння однієї з бригад надійшли нові бронеавтомобілі "Новатор", створені на посиленому шасі Ford F-550.

УкраїназброяДержавна прикордонна служба України
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