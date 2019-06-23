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Нове "каміння з неба": окупанти заборонили кримчанам насолоджуватися морем

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В окупованому Криму з'явилися нові паркани з колючим дротом на Південному березі, які обмежують місцевим жителям доступ до моря.

Як передає підконтрольний окупантам ресурс, користувачі мережі скаржаться на будівництво парканів уздовж траси Севастополь-Ялта в районі селища Оползневе.

Кримчани скаржаться, що така тенденція почала проявлятися саме після окупації півострова в 2014 році і зараз носить масовий характер. Паркани ставлять також на автовокзалах та пляжах, відрізають від моря цілі селища.

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Був закритий доступ також в Батіліман, де знаходиться один з кращих громадських пляжів "Таврида". Це половина всієї південнобережної зони міста.

Паркани в Криму

Паркани в Криму

соц мережі

Паркани в Криму

Паркани в Криму

соц мережі

Паркани в Криму

Паркани в Криму

соц мережі

Паркани в Криму

Паркани в Криму

соц мережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованому Криму забили на сполох через відсутність натовпів туристів, які обіцяли окупанти.

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Тема
анексія Криму
Місце
Україна
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Так понимаю, что чубатые неадертальцы ни разу не видели ограждения на автострадах. СУГС три раза))
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Пикетов Олег
Пикетов Олег
Страна не пуганных дураков .
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CARGO 100
CARGO 100
Пикетов Олег, эт точно ! Этих дураков даже свой же майдан не напугал ...
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Litvinenko Nik
Litvinenko Nik
а ,не-видимо-это устанавливают защиту от "немерянного" потока руцких туристов из Грузии...)
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