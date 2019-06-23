Нове "каміння з неба": окупанти заборонили кримчанам насолоджуватися морем

В окупованому Криму з'явилися нові паркани з колючим дротом на Південному березі, які обмежують місцевим жителям доступ до моря.
Як передає підконтрольний окупантам ресурс, користувачі мережі скаржаться на будівництво парканів уздовж траси Севастополь-Ялта в районі селища Оползневе.
Кримчани скаржаться, що така тенденція почала проявлятися саме після окупації півострова в 2014 році і зараз носить масовий характер. Паркани ставлять також на автовокзалах та пляжах, відрізають від моря цілі селища.
Був закритий доступ також в Батіліман, де знаходиться один з кращих громадських пляжів "Таврида". Це половина всієї південнобережної зони міста.
Паркани в Криму
соц мережі
Паркани в Криму
соц мережі
Паркани в Криму
соц мережі
Паркани в Криму
соц мережі
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованому Криму забили на сполох через відсутність натовпів туристів, які обіцяли окупанти.
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