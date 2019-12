Нова оптична ілюзія з фігурою "підірвала" мережу. Відео

У мережі викликала захват нова оптична ілюзія з фігурою, яка обертається.

Її виклав у Twitter користувач під ніком InertialObservr (щоб подивитися відео, доскролльте докінця).

На відео зображено постаті Лиссажу. У ролику видно, як фігури, створювані рухомими точками, починають обертатися в різні боки. У якісь моменти всередині фігури з'являється кольорове підсвічування, і фігура змінює напрямок руху.

За кілька днів ілюзія зібрала більше мільйона переглядів.

Один з користувачів пояснив суть фокусу, підкресливши, що це просто силует, який інтерпретується нашим мозком по-різному. При додаванні кольорових ліній стає менше простору для інтерпретації.

Illusion of The Year 2019 Winner



It's based on a simple Lissajous curve, but uses clever shading / highlighting to create a 'double-axis' illusion pic.twitter.com/mdE3Eee1E9