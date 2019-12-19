Головна Новини
19 грудня • оновлено в 02:26
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Нова оптична ілюзія з фігурою "підірвала" мережу. Відео

363
Читати матеріал російською

У мережі викликала захват нова оптична ілюзія з фігурою, яка обертається.

Її виклав у Twitter користувач під ніком InertialObservr (щоб подивитися відео, доскролльте докінця).

На відео зображено постаті Лиссажу. У ролику видно, як фігури, створювані рухомими точками, починають обертатися в різні боки. У якісь моменти всередині фігури з'являється кольорове підсвічування, і фігура змінює напрямок руху.

Нова оптична ілюзія з фігурою "підірвала" мережу

Нова оптична ілюзія з фігурою "підірвала" мережу

Скріншот

Новини
Що це за фігура? У мережі опублікували загадкові оптичні ілюзії

За кілька днів ілюзія зібрала більше мільйона переглядів.

Один з користувачів пояснив суть фокусу, підкресливши, що це просто силует, який інтерпретується нашим мозком по-різному. При додаванні кольорових ліній стає менше простору для інтерпретації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтернеті з'явилося п'ять загадкових оптичних ілюзій, які викликають чимало запитань.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Гліб Іванов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги