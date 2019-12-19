Нова оптична ілюзія з фігурою "підірвала" мережу. Відео

У мережі викликала захват нова оптична ілюзія з фігурою, яка обертається.
Її виклав у Twitter користувач під ніком InertialObservr (щоб подивитися відео, доскролльте докінця).
На відео зображено постаті Лиссажу. У ролику видно, як фігури, створювані рухомими точками, починають обертатися в різні боки. У якісь моменти всередині фігури з'являється кольорове підсвічування, і фігура змінює напрямок руху.
Нова оптична ілюзія з фігурою "підірвала" мережу
Скріншот
За кілька днів ілюзія зібрала більше мільйона переглядів.
Один з користувачів пояснив суть фокусу, підкресливши, що це просто силует, який інтерпретується нашим мозком по-різному. При додаванні кольорових ліній стає менше простору для інтерпретації.
Illusion of The Year 2019 Winner-
It's based on a simple Lissajous curve, but uses clever shading / highlighting to create a 'double-axis' illusion pic.twitter.com/mdE3Eee1E9
(@InertialObservr) 15 грудня 2019 р
Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтернеті з'явилося п'ять загадкових оптичних ілюзій, які викликають чимало запитань.
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