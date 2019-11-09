"Носить символи вбивць"! Тренер з Одеси потрапив у сепаратистський скандал

У боксерському клубі Одеси помітили тренера у спортивному костюмі з російською символікою.

На це звернув увагу відомий одеський активіст, голова організації "Вуличний фронт" Дем'ян Ганул. На своїй сторінці в Fаcebook активіст розмістив відповідне відео з тренування (щоб подивитися доскролльте сторінку докінця).

"Друзі, на площі Бориса Дерев'янка, 1 в Одесі є боксерський клуб "Тріумфатор". Все б нічого, але тренування там проводить Кімаєв Адам (майстер спорту СРСР з боксу у спортивному костюмі країни-агресора. На одязі зображені всі державні символи окупанта", - зазначив Ганул.

Скріншот

Активіст зазначив, що не розуміє як після п'яти років війни, після тисяч загиблих на сході України, людина може просто носити одяг з символами вбивць.

"І найцікавіше, що всім тим учням боксу все одно: ні грама національної свідомості або розуму. Більш того, це відео виклала офіційна сторінка боксерського клубу. Якщо вам цікаво, де беруть тітушек проросійські реваншисти, так це такі місця, як "Тріумфатор" , - пише Ганул.

Як писав OBOZREVATEL, в одному з приватних вузів Одеси розгорівся скандал через викладача історії Анатолія Кравчика, який на своїх лекціях називає Україну проектом польських масонів.

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