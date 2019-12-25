"Ніяке воно не католицьке!" Релігієзнавиця розвіяла стереотип про Різдво

В Україні роками насаджувався стереотип про те, що Різдво Христове 25 грудня святкують тільки католики, хоча григоріанського календаря притримується більшість православних церков світу.

Про це розповіла в ефірі ObozTV релігієзнавиця Віта Титаренко, коментуючи святкування Різдва в Україні.

"Стереотип насаджувався роками і десятиліттями, що 25 грудня – це католицьке Різдво. Ніяке воно не католицьке. Які церкви залишилися на юліанському календарі і святкують 7 січня? Українська церква Московського патріархату, Українська греко-католицька церква, Російська православна церква, Грузинська церква, Єрусалимська церква, афонські ченці", – розповіла експертка.

Титаренко зазначила, що останні 11 православних церков, зокрема материнський для Православної церкви України Константинопольський патріархат, святкують 25 грудня.

"Ми маємо тяжіння до Російської православної церкви, стереотипи про "католицьке" Різдво. Це те, що ми повинні подолати, як ми подолали непростий шлях до отримання автокефалії", – вважає вона.

"Для вірян логічніше, що спочатку Різдво, а потім має бути Новий рік. Я вже чула народні жарти, що у нас Старий новий рік і Старе нове Різдво. За логікою ми могли б свята уніфікувати. Країна живе за григоріанським календарем, а тут – юліанський", – додала релігієзнавиця.

sq.com.ua

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