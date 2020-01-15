"Наколядувала?" Ніцой розлютила захмарна зарплата чиновниці Мінкульту

Заступниця міністра культури Ірина Подоляк задекларувала в грудні 394 710 грн доходу (майже 16 тисяч доларів).

Про це у своєму Facebook повідомила письменниця Лариса Ніцой. Її обурила побачена сума.

"За що її призначили на цю посаду, я розумію. За особливі заслуги. "Львов гаваріт па русски" – її рук справа. "Навчання мовами меншин замість вивчення мов меншин" у законах про мову і законі про освіту – її рук справа", – вибухнула письменниця.

Ніцой розлютила захмарна зарплата Подоляк із Мінкульту

"Сьогодні Ірина Подоляк отримала 394 710 грн. За нову роботу – заступниці міністра. У мене питання, а що це за робота така? Який вид робіт був виконаний на такі гроші? Ні, серйозно. Ми знаємо розцінки кахельника. Ми знаємо розцінки із перевезення. Ми знаємо, скільки коштують послуги сантехніка. Скільки коштує поміняти набійки на підборах. Можна дізнатися розцінки Мінкульту? Які види робіт за місяць треба зробити, щоб отримати за них 16 штук баксів?" – продовжила Ніцой.

Письменниця зажадала, щоб міністерство надало звіт про виконану Подоляк роботу. "Це наші гроші їй заплатили. Спочатку ми відрахували частину своїх зарплат до бюджету, а їх взяли і віддали Подоляк на зарплату і премію. Що вона зробила хорошого? Як воно виглядає? Стіни побілила в усьому міністерстві? Підлогу помила? Що було зроблено на 394 710 грн? Покажіть, куди пішли наші гроші!" – резюмувала Ніцой.

"Наколядувала, напевно! Свята ж", – відреагували в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що міністерці освіти України Ганні Новосад збільшили зарплату з 30 тисяч до 111 тисяч гривень.

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