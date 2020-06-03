Німці в центрі Харкова: в мережі згадали рідкісне історичне фото

У мережі опублікували фото з Харкова в часи Другої світової війни, коли місто окупували німці.

Зокрема, будівлі колишнього готелю, де ті тримали заручників. Знімок з'явився на сторінці "Харків. Історія. Факти" у Facebook.

"Німці на літній терасі ресторану готелю Інтернаціонал. 1941-43", – підписали його в соцмережі.

Facebook/"Харків. Історія. Факти"

У коментарях до посту українці зазначили, що це по-справжньому рідкісне фото. Інші ж поцікавилися, де саме в сучасному Харкові розташовується зображене на ньому місце (зараз це площа Свободи, а готель називається "Харків").

"При німцях тераса працювала – при незалежній Україні в л**но перетворилася (хоча місце однозначно – козирніше нікуди)", "Ну в них же було там солдатське казино, або бардак?", "Там був офіцерський клуб", – дискутують підписники.

А користувач Михайло Толстоусов додав ще один знімок цієї ж будівлі та розповів його історію.

Facebook/"Харків. Історія. Факти"

"На передньому плані жінка з коромислом і відрами з водою. Воду знизу з джерела біля Пантелеймонівського храму носили: в Нагірному районі. Як, втім, і скрізь, водопровід не працював. Німці на посту на розі Сумської та площі розважалися тим, що відбирали воду або виливали її на землю. Доводилося йти знову і знову", – написав він.

Facebook/"Харків. Історія. Факти"

Коментарі користувачів Facebook/"Харків. Історія. Факти"

Коментарі користувачів Facebook/"Харків. Історія. Факти"

Як повідомляв OBOZREVATEL, ув мережі з'явилося історичне фото часів Другої світової війни, коли німці в глибині Керченського півострова провели каральну операцію.

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