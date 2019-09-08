"Ніколи не забуду!" Карпюк нажахав розповіддю про тортури в Росії

Українець Микола Карпюк, який повернувся з РФ разом іншими полоненими, страждав від тюремних тортур.

Про це він розповів 7 вересня, відразу ж після того, як вийшов з літака, відповідаючи на питання журналістів. За його словами, він також не раз був очевидцем того, як знущаються над іншими ув'язненими.

"Когось виводять, починають закривати йому голову кульком, скрегіт скотчу, людину вивозять на тортури. А потім привозять в сусідню камеру, а звукоізоляція там дуже паршива... Прив'язують наручниками, ставлять на коліна... І цей крик мента: "На коліна! Не спати!" А той бідолаха стогне, просить: "Дайте мені папір, я напишу все, що від мене потрібно. Дайте мені поспати просто". Ось найстрашніше, я це не забуду ніколи", – розповів Карпюк.

"Чотири ночі вивозили мене. Підключали електричний струм... Але коли сам переносиш – це одна справа. А коли чуєш, як знущаються над іншими – набагато складніше", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території Росії і в окупованому Криму залишаються ще понад 110 полонених українців. Українська влада продовжує активну роботу над тим, щоб звільнити і повернути додому з РФ усіх громадян країни.

США, Європа, інші країни і міжнародні організації вкрай позитивно відреагували на обмін полоненими між Україною і РФ за схемою 35 на 35, припустивши, що це перший крок до миру. У той же час Путіна закликали звільнити решту українців.

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