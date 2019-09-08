Головна Новини
9 вересня • оновлено в 11:12
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Ніколи не забуду!" Карпюк нажахав розповіддю про тортури в Росії

38.4т Читати матеріал російською

Українець Микола Карпюк, який повернувся з РФ разом іншими полоненими, страждав від тюремних тортур.

Про це він розповів 7 вересня, відразу ж після того, як вийшов з літака, відповідаючи на питання журналістів. За його словами, він також не раз був очевидцем того, як знущаються над іншими ув'язненими.

"Когось виводять, починають закривати йому голову кульком, скрегіт скотчу, людину вивозять на тортури. А потім привозять в сусідню камеру, а звукоізоляція там дуже паршива... Прив'язують наручниками, ставлять на коліна... І цей крик мента: "На коліна! Не спати!" А той бідолаха стогне, просить: "Дайте мені папір, я напишу все, що від мене потрібно. Дайте мені поспати просто". Ось найстрашніше, я це не забуду ніколи", – розповів Карпюк.

Новини
"Росія хотіла захопити південь України": звільнений Карпюк "злив" одкровення ФСБ. Відео

"Чотири ночі вивозили мене. Підключали електричний струм... Але коли сам переносиш – це одна справа. А коли чуєш, як знущаються над іншими – набагато складніше", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території Росії і в окупованому Криму залишаються ще понад 110 полонених українців. Українська влада продовжує активну роботу над тим, щоб звільнити і повернути додому з РФ усіх громадян країни.

США, Європа, інші країни і міжнародні організації вкрай позитивно відреагували на обмін полоненими між Україною і РФ за схемою 35 на 35, припустивши, що це перший крок до миру. У той же час Путіна закликали звільнити решту українців.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Обмін полоненими" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Обмін полоненими
Особа
Микола Карпюк
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
43
Коментарі
231
111
Смішно
8
Цікаво
157
Сумно
51
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
васильевич василий
васильевич василий
он не сошел с ума в Российских тюрьмах . Он уже был епнутый
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Игнатов Илья
Игнатов Илья
Решим в России, сучий чекиский. Они над своими издеваются, как хотят, тем более над пленными или в заложники взятым. Генпрокурор Чайка в девяностые годы вместе с прокурором Иркутска Альбиной Ковалевой, чей сын Бердников сейчас мэр города Иркутска, организовали камеры пыток в следственном изоляторе номер один, города Иркутска. Так повышал раскрываемость, будущий генпрокурор
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Кор Павел
Кор Павел
Ну этот пиздобол ещё не то споёт. Ведь ему сам генерал ФСБ по секрету военную тайну рассказал
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel