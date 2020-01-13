"Ніби відчинилися ворота пекла!" Мужня історія офіцера ЗСУ вразила українців

Командир парашутно-десантного взводу 25-ї окремої Дніпропетровської повітрянодесантної бригади Збройних сил України Еміль Ішкулов вразив українців розповіддю про героїзм і мужність українських військових під час жорстоких боїв на Донбасі.

Зазначається, у кривавому 2014 році він разом із своїми побратимами-десантниками неодноразово брав участь у складних і небезпечних операціях за Савур-Могилу. Його історію опублікували на сторінці командування ДШВ ЗСУ у Facebook.

"Ризикованих зустрічей із бойовиками на війні просто не уникнути. Особливо розвідникам, які діють у ворожих тилах. У таких випадках головне – не запанікувати, витримати психологічне навантаження. Адже чимало завдань виконуються не лише зі зброєю. Це неписане правило командир Еміль Ішкулов засвоїв ще на початку війни з російським агресором", – йдеться у повідомленні.

Еміль Ішкулов Facebook/командування ДШВ ЗСУ

Зокрема на початку серпня 2014-го тоді ще старший лейтенант Еміль Ішкулов разом із бригадними побратимами, військовослужбовцями 51-ї та 72-ї окремих мехбригад, а також бійцями добровольчих загонів отримали завдання вкотре йти на штурм. І найважчий бій зав'язався саме біля верхівки Савур-Могили, яку українським захисникам вдалося відвоювати у ворога.

"Перебіг подій нагадував голлівудський блокбастер. Український спецпідрозділ мав піднятися до вершини кургану. Зрозумівши наміри наших вояків, ворог оскаженів. Ні на мить не вщухали мінометні обстріли, місцевість навкруги затягнув їдкий дим... Усім здавалося, ніби тут відчинилися ворота пекла. Українські підрозділи зазнавали втрат, але про відступ годі було й думати... Адже ми мали захищати свій народ!" – пригадує офіцер.

Згодом молодому офіцеру доручили командувати підрозділом розвідників. Його підлеглі – усі, як один, були добре підготовленими, а головне – рішуче налаштованими бійцями, готовими заради перемоги на будь-які ризиковані дії. Однак навіть таким сильним духом чоловіками було нелегко бачити, як терористи, зайнявши дуже вигідну позицію, завдавали значних втрат підрозділам ЗСУ та мирному населенню.

"Ми не могли байдуже спостерігати за цим. Після кожного такого обстрілу починали тремтіти руки, серце неначе зупинялося. У мене досі перед очима розтрощені домівки, заплакані очі маленьких діточок..." – зізнається офіцер.

Еміль Ішкулов Facebook/командування ДШВ ЗСУ

Саме тому, змінивши військову форму на напів цивільний пошарпаний одяг, він взявся за командування спецоперацією і разом із підлеглими пішов до ворога, що гатив із глибокого тилу незаконних бандформувань.

За його словами, під час зустрічі із "сепарами" тишу першим порушив саме він і "чистою російською мовою, без жодного суржика, розповів їхню "легенду".

"Здавалося б, ідентифікувавши один одного, ми мали б розійтися в різні боки. Але я вирішив ризикнути. Ніби з власної цікавості запитав, чи не знають часом вони, де розташований мінометний розрахунок, що так добряче завдав жару "укропам"? І був неабияк здивований, коли відразу отримав відповідь з точними координатами ворожих мінометників... На тому й розійшлись", – додав офіцер ЗСУ.

Так, завдяки здобутим даним розвідувальна група під керівництвом Ішкулова знищила вогневу позицію ворога, врятувавши цим не одне життя бойових побратимів та мирних жителів Донбасу.

За рішучі дії та мудре керівництво під час проведення тоді ще антитерористичної операції майор Еміль Ішкулов нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, нагрудним знаком "За військову доблесть", медалями "Захисник Вітчизни" та "За військову службу Україні", орденом "Народний Герой України", а також 24 серпня 2019 року отримав орден "За мужність" ІІІ ступеня.

Коментарі українців Facebook/командування ДШВ ВСУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі викликало фурор відео з українським розвідником, який, незважаючи на втрату ноги на фронті, продовжує службу на Донбасі. На кадрах видно, як воїн пристрілюється за допомогою свого протезу.

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