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/Суспільство

Ні душі! Розпал курортного сезону в Криму потрапив на фото

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На пляжах в анексованому Криму абсолютно немає відпочивальників, незважаючи на початок курортного сезону.

Підтверджуючі знімки опублікувала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим25%. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, на фото зображені пляжі в різних містах півострова, проте їх об'єднує той факт, що туристи не приїхали в 2019 році туди на відпочинок.

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"Пляж Сонечко. Саки-Євпаторія. А колись раніше це був найбільш відвідуваний пляж", – написала блогер під знімками, на яких відсутні люди.

Саки-Євпаторія

Саки-Євпаторія

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Саки-Євпаторія

Саки-Євпаторія

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Саки-Євпаторія

Саки-Євпаторія

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Саки-Євпаторія

Саки-Євпаторія

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Вона також показала, як виглядає "мертвий" сезон у Канаці і Гурзуфі.

Канака

Канака

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Канака

Канака

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Канака

Канака

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Канака

Канака

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Гурзуф

Гурзуф

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Гурзуф

Гурзуф

Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Користувачі у відповідь зазначили, що півострів переживає важкі часи і знайшли зв'язок із анексією Криму. "Прийшла Росія – прийшла розруха, вони взаємопов'язані", "Напевно ж турист небагатий пішов, а лежачки, найімовірніше, платні", – написали в коментарях.

Ні душі! Розпал курортного сезону в Криму потрапив на фото

Скріншот

Ні душі! Розпал курортного сезону в Криму потрапив на фото

Скріншот

Ні душі! Розпал курортного сезону в Криму потрапив на фото

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Криму визнали, що курортний сезон після анексії півострова з кожним роком приносить все менше прибутку.

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Місце
Україна
Теги
КримНовини Кримувідпочінок Крим
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Северг Олег
Северг Олег
И не надоедает же хохлам себя идиотами показывать. Ребята, полно онлайн камер которые в реальном времени транслируют происходящее из Крыма. Я просто вам удивляюсь - для чего вам себя показывать идиотами ? Вы боитесь что русские забудут что вы идиоты ? Не забудем. Не волнуйтесь
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
А я сегодня смотрела люди выложили как в Крыму отдыхают. Приятно было убедиться, что дура Роксолана по прежнему дура, и лечение ей не помогает. Но вы верьте себе на здоровье, Крыму то от этого не хуже.
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Анатольевич Чернов
Анатольевич Чернов
Добро пожаловать или хoxлам вход воспрещен
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