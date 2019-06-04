Ні душі! Розпал курортного сезону в Криму потрапив на фото

На пляжах в анексованому Криму абсолютно немає відпочивальників, незважаючи на початок курортного сезону.
Підтверджуючі знімки опублікувала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим25%. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
Так, на фото зображені пляжі в різних містах півострова, проте їх об'єднує той факт, що туристи не приїхали в 2019 році туди на відпочинок.
"Пляж Сонечко. Саки-Євпаторія. А колись раніше це був найбільш відвідуваний пляж", – написала блогер під знімками, на яких відсутні люди.
Саки-Євпаторія
Twitter RoksolanaToday&Крим25%
Саки-Євпаторія
Twitter RoksolanaToday&Крим25%
Саки-Євпаторія
Twitter RoksolanaToday&Крим25%
Саки-Євпаторія
Twitter RoksolanaToday&Крим25%
Вона також показала, як виглядає "мертвий" сезон у Канаці і Гурзуфі.
Канака
Twitter RoksolanaToday&Крим25%
Канака
Twitter RoksolanaToday&Крим25%
Канака
Twitter RoksolanaToday&Крим25%
Канака
Twitter RoksolanaToday&Крим25%
Гурзуф
Twitter RoksolanaToday&Крим25%
Гурзуф
Twitter RoksolanaToday&Крим25%
Користувачі у відповідь зазначили, що півострів переживає важкі часи і знайшли зв'язок із анексією Криму. "Прийшла Росія – прийшла розруха, вони взаємопов'язані", "Напевно ж турист небагатий пішов, а лежачки, найімовірніше, платні", – написали в коментарях.
Скріншот
Скріншот
Скріншот
пляж Сонечко- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 4 червня 2019 р
Саки-Євпаторія
А колись раніше це був самий відвідуваний пляж pic.twitter.com/R16fJMHdB4
Гурзуф- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 4 червня 2019 р
Цікавий% зайнятості лежачкі pic.twitter.com/IO9r2LCdg4
"Сьогодні ми вирішили побувати в Канака. Від Морського трохи більше 25 км в бік Алушти"- RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 4 червня 2019 р
Схоже, ві одні вирішили тут побувати ...
сезон 2019 pic.twitter.com/pgPRF1Ps1M
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Криму визнали, що курортний сезон після анексії півострова з кожним роком приносить все менше прибутку.
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