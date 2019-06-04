Ні душі! Розпал курортного сезону в Криму потрапив на фото

На пляжах в анексованому Криму абсолютно немає відпочивальників, незважаючи на початок курортного сезону.

Підтверджуючі знімки опублікувала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим25%. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Так, на фото зображені пляжі в різних містах півострова, проте їх об'єднує той факт, що туристи не приїхали в 2019 році туди на відпочинок.

"Пляж Сонечко. Саки-Євпаторія. А колись раніше це був найбільш відвідуваний пляж", – написала блогер під знімками, на яких відсутні люди.

Саки-Євпаторія Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Саки-Євпаторія Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Саки-Євпаторія Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Саки-Євпаторія Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Вона також показала, як виглядає "мертвий" сезон у Канаці і Гурзуфі.

Канака Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Канака Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Канака Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Канака Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Гурзуф Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Гурзуф Twitter RoksolanaToday&Крим25%

Користувачі у відповідь зазначили, що півострів переживає важкі часи і знайшли зв'язок із анексією Криму. "Прийшла Росія – прийшла розруха, вони взаємопов'язані", "Напевно ж турист небагатий пішов, а лежачки, найімовірніше, платні", – написали в коментарях.

Скріншот

Скріншот

Скріншот

пляж Сонечко

Саки-Євпаторія

А колись раніше це був самий відвідуваний пляж pic.twitter.com/R16fJMHdB4 - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 4 червня 2019 р

"Сьогодні ми вирішили побувати в Канака. Від Морського трохи більше 25 км в бік Алушти"

Схоже, ві одні вирішили тут побувати ...

сезон 2019 pic.twitter.com/pgPRF1Ps1M - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) 4 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Криму визнали, що курортний сезон після анексії півострова з кожним роком приносить все менше прибутку.

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