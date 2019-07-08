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NewsOne раптово скасував телеміст із Росією

13.7тЧитати матеріал російською

Телеканал NewsOne раптово скасував телеміст із Росією, який був запланований на 12 липня, і заявив про тиск.

"У зв'язку з інформаційною кампанією проти журналістів, загрозою нападу на телеканал NewsOne і використанням його імені у передвиборіій кампанії низки українських партій ми змушені припинити підготовку телемарафону "Треба поговорити", — йдеться у повідомленні телекомпанії.

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Також канал поскаржився на організовану інформаційну атаку.

"Наша спроба організувати майданчик для обговорення неполітичних питань силами звичайних людей, які ніколи не ставили під сумнів територіальну цілісність України, без політиків і одіозних пропагандистів, призвела до того, що протягом останнього часу низкою політичних партій щодо нашого телеканалу було розпочато масовану інформаційну атаку", — зазначили у телекомпанії.

NewsOne раптово скасував телеміст із Росією

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" із пропагандистським каналом "Россия 1".

  • Він апелює до телемостів Володимира Познера і Філа Донах'ю в 80-х роках, які "поклали початок спілкуванню між народами (СРСР і США)", і запевняє, що прямих переговорів із Росією нібито хоче 70% українців.

  • Об'єднані націоналісти країни від імені лідера партії "Національний Корпус" Андрія Білецького зажадали від президента України Володимира Зеленського відреагувати на анонсований телеміст і дали йому на це добу.

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Тема
Телеміст із Росією
Місце
Україна
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Вот так постепенно и просрали "весьмирснами"...
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
«До выборов две недели. Лидирует партия «слуг народа». Электорат этой партии состоит из нескольких частей. С совершенно разными политическими предпочтениями. Медведчуку нет никакого смысла устраивать этот «телемост» именно сейчас. Но именно сейчас он ставит Зеленского на растяжку. Жестко он отреагирует – еще одна часть ватного электората отвалится и перейдет к Медведчука. Не отреагирует – Зеленского прижмут на улице с другой стороны. Элементарная политическая спецоперация ФСБ. Практически любой шаг ведет к потерям», – пишет Семенченко.
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
укровласти сильно испугались телемоста! еще бы, у украинцев был шанс узнать правду! укровластям, ни в коем случае, нельзя было этого допустить.
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Викентий Зееленфройндт, яку правду, дебілоїд? Написану в кремлі ф виср.ну 'ватникам' на голову через 'пра
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