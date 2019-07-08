Телеканал NewsOne раптово скасував телеміст із Росією, який був запланований на 12 липня, і заявив про тиск.

"У зв'язку з інформаційною кампанією проти журналістів, загрозою нападу на телеканал NewsOne і використанням його імені у передвиборіій кампанії низки українських партій ми змушені припинити підготовку телемарафону "Треба поговорити", — йдеться у повідомленні телекомпанії.

Також канал поскаржився на організовану інформаційну атаку.

"Наша спроба організувати майданчик для обговорення неполітичних питань силами звичайних людей, які ніколи не ставили під сумнів територіальну цілісність України, без політиків і одіозних пропагандистів, призвела до того, що протягом останнього часу низкою політичних партій щодо нашого телеканалу було розпочато масовану інформаційну атаку", — зазначили у телекомпанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" із пропагандистським каналом "Россия 1".

Він апелює до телемостів Володимира Познера і Філа Донах'ю в 80-х роках, які "поклали початок спілкуванню між народами (СРСР і США)", і запевняє, що прямих переговорів із Росією нібито хоче 70% українців.

Об'єднані націоналісти країни від імені лідера партії "Національний Корпус" Андрія Білецького зажадали від президента України Володимира Зеленського відреагувати на анонсований телеміст і дали йому на це добу.

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