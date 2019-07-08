NewsOne і "Россия 1" проведуть телеміст: канал зробив заяву

Телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" із пропагандистським каналом "Россия 1", опублікувавши заяву.

У ній канал, який входить у медіа-групу Віктора Медведчука, апелює до телемостів Володимира Познера і Філа Донах'ю у 80-х роках, які "поклали початок спілкуванню між народами (СРСР і США)". Заява була розміщена на сайті каналу.

Також у ній сказано, що канал нібито отримує безліч дзвінків зі словами підтримки. Більше того, за даними журналістів, прямих переговорів із Росією нібито хоче 70% українців.

На телеканалі заявили, що телеміст стане "діалогом між народами України і Росії" заради "миру". У той самий час NewsOne не уточнює назву каналу, з яким відбудеться телеміст.

Ідея провести прямий ефір із пропагандистами обурила мережу. На скандал також відреагували політичні сили України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у партії "Європейська солідарність" заявили, що телеміст — це серйозний виклик усій інформаційної безпеки України.

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