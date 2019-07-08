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NewsOne і "Россия 1" проведуть телеміст: канал зробив заяву

24.1тЧитати матеріал російською

Телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" із пропагандистським каналом "Россия 1", опублікувавши заяву.

У ній канал, який входить у медіа-групу Віктора Медведчука, апелює до телемостів Володимира Познера і Філа Донах'ю у 80-х роках, які "поклали початок спілкуванню між народами (СРСР і США)". Заява була розміщена на сайті каналу.

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Також у ній сказано, що канал нібито отримує безліч дзвінків зі словами підтримки. Більше того, за даними журналістів, прямих переговорів із Росією нібито хоче 70% українців.

На телеканалі заявили, що телеміст стане "діалогом між народами України і Росії" заради "миру". У той самий час NewsOne не уточнює назву каналу, з яким відбудеться телеміст.

Ідея провести прямий ефір із пропагандистами обурила мережу. На скандал також відреагували політичні сили України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у партії "Європейська солідарність" заявили, що телеміст — це серйозний виклик усій інформаційної безпеки України.

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Тема
Телеміст із Росією
Місце
Україна
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Звон Владимир
Звон Владимир
К сожалению, судя по комментариям на сайте "Обозревателя", "Надо поговорить" уже реализуется. Анализируя то, как реализуется, можно спрогнозировать, как это происходило бы в телевизионном формате. И это, наверное, был бы не такой безудержный тупой мат, но грубая, дикая и беспардонная ложь темников раша-информаторов, разговаривать с которыми равносильно приему ванны в выгребной яме.
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
а чё так волноваться то?! достаточно надеть на голову шапочку из фольги и московская пропаганда на все не подействует!
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Представьте "телемост" Москва-Берлин в 41-м. Сегодня NewsOne - легальное вещание геббельсовской пропаганды для пятой колонны в Украине.
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Manfred Anry
Manfred Anry
Кор Павел, США И СССР не захватывали территорий друг друга. Противостояние было в иной плоскости. А сейчас шо должны договариваться со страной оккупантом и агрессором. Сперва возвращение территорий , а потом телемост
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Кор Павел
Кор Павел
Evlanov Sergey, с Германии СССР не торговал, ни как сейчас Украина, и граждане ваши у нас работают. Так что свои сравнения себе запхай
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