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7 квітня • оновлено в 02:44
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Невзоров розповів, чи зможе Зеленський переграти Путіна

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Український президент Володимир Зеленський може переграти російського лідера Володимира Путіна на політичній арені, однак не безпосередньо, оскільки сили будуть нерівні.

Таку думку висловив російський журналіст Олександр Невзоров в інтерв'ю Дмитру Гордону, передає "Гордон". Він привів у приклад Давида, яким, за його словами, є Зеленський, що зможе "залимонити" в лоб Голіафу Путіну камінь.

"Голіафів в сусідній країні до фіга, включаючи самого головного, Голіафа Володимировича, або Володимира Голіафовіча ... Але мені здається, що він недостатньо добре володіє собою періодично, що він емоційний, що він, знову-таки, не розуміє, що чесність – це абсолютно недоречна річ в політиці. Головною особливістю ремесла, вміння не брехати і не бути чесним, поки я в ньому не помічав", – сказав Невзоров.

Зеленський і Путін

Зеленський і Путін

"Маленький Давидик якось зумів переграти величезного і небезпечного бійця на ім'я Голіаф. Потрібно розуміти, що карта може лягти по-різному. Враховувати потрібно і те, в якому стані знаходиться старий боєць, тобто Володимир Володимирович. Безумовно, безпосередньо Зеленський навряд чи зуміє впоратися", – повідомив Невзоров.

Проте після цих слів Невзоров сказав, що це можливо завдяки політичній спритності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Невзоров порівняв переговори президентів України і РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна в "нормандському форматі" із зустріччю "кролика і удава".

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Автор
Гліб Іванов
Особи
Олександр Невзоров Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
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