"Неврівноважена особа!" В Одесі вихователька знущалася з дитини у садку

В Одесі вихователька дитячого садка брутально повелася з дитиною, заборонила їй гратися з іншими дітьми і кілька разів сильно вхопила за руку.

Відеодокази такої поведінки педагога опублікувала на своїй сторінці у Facebook жителька Одеси Олександра Журба (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки). Вона повідомила, що йдеться про дитячий садок №224.

"Вихователька спочатку просто гаркала на дитину, що плаче, покарала її, залишивши сидіти на стільці, а потім почала виховувати", – написала жінка, назвавши педагога "неврівноваженою особою".

Після розголосу інциденту глава Департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневич на своїй сторінці у Facebook повідомила, що цю виховательку звільнили.

"Така поведінка є несумісною з роботою педагога. Заяву про це керівник закладу направить до правоохоронців", – повідомила Буйневич.

Вихователька брутально повелася з дитиною Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, у школі №68 Одеси звільнили вчительку історії Людмилу Маріуцу, яка на уроках займалася російською пропагандою і навмисне нав'язувала дітям антиукраїнську позицію.

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