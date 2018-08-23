Невідкладної допомоги не буде: у Києві реформують швидку

У Києві з 1 вересня не можна буде додзвонитися за семизначним стаціонарним номером до швидкої допомоги. Влада обіцяє, що з 8 год. до 20 год. у будні дні, а у вихідні з 9 год. до 15 год. киян вислуховуватимуть їхні сімейні лікарі. А якщо лікар на прийомі або вдома, то його замінять якраз працівники швидкої допомоги. Самі лікарі та фельдшери швидкої б'ють на сполох - вони вважають, що їх таким чином просто скорочують, а надавати допомогу не буде кому. Тонкощі київської реформи з'ясовував OBOZREVATEL.

Невідкладної допомоги не буде

На деяких під'їздах Солом'янського району столиці з'явилися оголошення, в яких повідомляється, що невідкладну допомогу в місті закривають і лікувати людей буде нікому.

Кияни, звісно, занепокоїлися. "Я пенсіонерка, у мене чоловік паралізований, я за ним доглядаю. Часто доводиться дзвонити саме в невідкладну допомогу, адже швидка до нас уже відмовляється їхати, кажуть, що до таких старих вони не їздять, іншим допомога потрібна. А чоловікові потрібно то укол зробити, то серцеві дати. З невідкладної допомоги хоч приїздять і щось роблять. То як мені тепер бути?", - скаржиться 70-річна Марія Семенівна.

Голос Правди

Невдоволені такими змінами і молоді мами з дітьми. "У дитини була висока температура, навіть озноб був. Дзвоню у швидку, а там відповідають: матусю, що ви паніку здіймаєте? І трубку кидають! Мене завжди виручала швидка - там або приїде лікар, нехай за годину-дві. Або по телефону дадуть пораду слушну, і я якось заспокоюся ", - каже Вікторія Колеушко з Шевченківського району столиці.

Самі ж лікарі і фельдшери невідкладної наразі розгублені - їм сказали масово писати заяви на звільнення. "Ніякого наказу про те, що нас переведуть у швидку допомогу, немає. Нам сказали - пишіть заяви на звільнення за згодою сторін, або у зв'язку з реформуванням служби. У Печерському районі заяви написали 25 осіб, але сьогодні їх порвали. У Солом'янському районі медики вже отримали попередження про звільнення за ч.1 ст. 40. У Деснянському районі під тиском заяви на звільнення подали понад 30 людей", - розповідає лікар невідкладної допомоги Денис.

За його словами, працівникам невідкладної допомоги пропонують іти у швидку і влаштовуватися там на роботу. "Ставки лікарів там є, а ось фельдшерами ця служба майже укомплектована. Я особисто багато років працював на швидкій і більше йти туди працювати не хочу. Буду щось шукати у приватних структурах", - каже Денис.

Лікарі швидкої розповідають, що зараз вони змушені годину-дві чекати поліцію, коли оформлюють факт смерті вдома. "А коли нас не буде, то цю роботу доведеться робити бригаді швидкої. І хто тоді на термінові виклики виїздитиме?", - запитує лікар із 20-річним стажем Сергій.

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Що чекає на киян

У департаменті охорони здоров'я КМДА кажуть, що паніку роздмухують противники реформи.

"Невідкладна допомога просто випала з медичної реформи, її там немає. Як її фінансувати, з яких джерел? Тому всі працівники невідкладної допомоги перейдуть на роботу у швидку, ніхто нікого звільняти не збирається", - кажуть у департаменті.

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За задумом чиновників, диспетчер швидкої сам визначатиме, кого посилати до хворого - бригаду швидкої чи лікаря швидкої, а можливо пацієнт просто отримає консультацію лікаря по телефону. В адміністрації впевнені, що диспетчер - досвідчений фахівець і зможе з розмови із пацієнтом встановити, хто саме йому потрібен.

"Якщо сімейний лікар виявиться на прийомі, у відпустці, на лікарняному, то ви завжди зможете набрати 103 і поговорити з консультантом або викликати лікаря додому. Він приїде, як і раніше швидка", - запевняють у департаменті КМДА.

До того ж медиків невідкладної збираються контролювати так само, як і на швидкій. Всі розмови з пацієнтами диспетчерів і лікарів будуть записуватися. Також їхні автомобілі обладнають і пристроями навігації, як це сталося з каретами швидкої допомоги кілька років тому. Таке нововведення дозволило заощадити паливо і стежити за тим, куди і коли бригада виїздила. "А поки лікар невідкладної допомоги може на ніч вимкнути телефон і лягти спати. Або відмовляється приїхати до пацієнта серед ночі, мовляв, багато викликів. Починаєш перевіряти, а він каже - не пам'ятаю, щоб ви дзвонили", - розповідають у департаменті.

Голова профспілок працівників медицини Лариса Канаровська запевняє, що з такими змінами навантаження на швидку допомогу зростуть, а частина медиків змушена буде звільнитися.

"Всіх туди прийняти не зможуть, так що частина лікарів і фельдшерів підуть на вулицю, інші просто не хочуть працювати у швидкій. Це важка робота за невелику зарплату. Ми розгубимо кадри, яких і так бракує. Зараз у столичну швидку на рік надходить 600 тис. викликів, а у невідкладну допомогу - близько 300 тисяч. Уявіть, наскільки зросте навантаження", - каже Канаровська.

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Представник вільних профспілок медиків Олег Панасенко запевняє, що подібну реорганізацію вже провели у Запорізькій області.

"Там об'єднали швидку і невідкладну. Там завжди є лікар-консультант, який може по телефону дати поради. Є лікар-кардіолог, наприклад, якщо бригада виїхала на виклик, зробила кардіограму, то дані передає в центр. Кардіолог розшифровує і вирішує - везти людину в лікарню або надавати допомогу вдома. Єдиний центр має зв'язок з усіма пунктами невідкладної допомоги та підстанціями швидкої", - запевняє Панасенко.

Звернуться у приватну клініку

Самі ж кияни поки побоюються змін. Єдиний плюс бачать в тому, що не доведеться шукати в інтернеті різні телефони невідкладних допомог - тепер усі дзвонитимуть на 103.

"Я дуже звикла до нашої районної лікарні швидкої та невідкладної допомоги. Я там уже лікарів знаю, дзвоню їм просто проконсультуватися вночі і у вихідні. Навіть не прошу, щоб вони приїхали, кажу - дитину нудить, можливо, отруїлася у школі. Вони розпитують і кажуть, що прийняти. Там же мені порадили ефективний засіб при високій температурі, коли вже нічого не допомагає - суміш із 3 таблеток. Розмовляти з диспетчером швидкої я так не зможу, мене відразу пошлють і на цьому все закінчиться", - побоюється киянка Оксана Гнатюк.

"Мені мій лікар сказала, що тепер вона на виклики ходити не буде. Збивайте температуру, беріть ніжки в ручки - і в чергу у поліклініку. А черга розписана заздалегідь. Хіба що прийти через тиждень. Я рятувалася невідкладною допомогою - лікар приїде або розповість, що робити. Швидка зі мною балачки не балакатиме. Так що, швидше за все, буду звертатися до приватної клініки. За мої гроші вони приїдуть до мене, поговорять, ліки випишуть хоч вдень, хоч вночі. А взагалі найкращий вихід - знайти роботу, де працівникам оформлюють медичну страховку, так надійніше", - вважає Світлана з Голосіївського району.