Головна Новини
14 травня • оновлено в 17:22
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Кабмін дозволив роботу непродовольчих ринків в Україні

5.5т
Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність відкрити в країні непродовольчі ринки. Після цього Кабінет міністрів ухвалив відповідне рішення.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Як повідомляє пресслужба Офісу президента України, про це Зеленський сказав на традиційній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.

Володимир Зеленський наполіг на відкритті непродовольчих ринків

Володимир Зеленський наполіг на відкритті непродовольчих ринків

"Якщо працюють магазини непродовольчих товарів, то треба відкрити і ринки. На тих самих умовах, що і продовольчі: з усіма заходами безпеки для людей, щоб мінімізувати ризики зараження", – наголосив він.

Відразу ж відбулося позачергове засідання Кабміну, на якому внесли зміни до постанови від 11 березня, які дозволять відновити роботу непродовольчих ринків.

Зазначені ринки будуть працюватимуть за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки за принципом роботи продовольчих магазинів.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві дозволили продуктовим ринкам відновити роботу з 10 травня.

При цьому мерія столиці ухвалила рішення не відкривати торговельно-розважальні центри.

Власник Malls Club Артем Шлапак заявив, що ТРЦ здатні набагато краще гарантувати безпеку покупців, ніж інші об'єкти торгівлі, робота яких уже дозволена.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
23
Смішно
5
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Суспільство

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 16 847.

    Вилікувалися: 4143. Померли: 456.

  • У світі захворіли вже понад 4,4 млн осіб, загинули – 299 тисяч.

  • У МОЗ анонсували ослаблення карантину з 22 травня: відкриють готелі і дитячі садки.

  • Вірусолог виявив, що інфіковані COVID-19 найбільш заразні за день до появи симптомів.

  • Вчені знайшли докази походження коронавірусу з Китаю.

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги