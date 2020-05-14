Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність відкрити в країні непродовольчі ринки. Після цього Кабінет міністрів ухвалив відповідне рішення.

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Як повідомляє пресслужба Офісу президента України, про це Зеленський сказав на традиційній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусу COVID-19.

Володимир Зеленський наполіг на відкритті непродовольчих ринків

"Якщо працюють магазини непродовольчих товарів, то треба відкрити і ринки. На тих самих умовах, що і продовольчі: з усіма заходами безпеки для людей, щоб мінімізувати ризики зараження", – наголосив він.

Відразу ж відбулося позачергове засідання Кабміну, на якому внесли зміни до постанови від 11 березня, які дозволять відновити роботу непродовольчих ринків.

Зазначені ринки будуть працюватимуть за умови дотримання санітарно-епідемічних заходів безпеки за принципом роботи продовольчих магазинів.

Як писав OBOZREVATEL, у Києві дозволили продуктовим ринкам відновити роботу з 10 травня.

При цьому мерія столиці ухвалила рішення не відкривати торговельно-розважальні центри.

Власник Malls Club Артем Шлапак заявив, що ТРЦ здатні набагато краще гарантувати безпеку покупців, ніж інші об'єкти торгівлі, робота яких уже дозволена.

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