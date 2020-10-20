"... - Ось ти знаєш, що нас тут більшість ненавидить?

Ми сиділи за столиком ресторану в радянському стилі. Це я його так назвала - радянський. Взагалі безлике, позбавлене смаку і якісної обробки заклад, як і все радянське - але з претензією на європейський рівень. Тяга до цього рівня читалася в дрібницях - в оформленні меню, і особливо в цінах. У штучно, здавалося, постарених стільцях під модними чохлами, але мій пильний погляд визначив в них те саме, убоге і непривабливе, що не вдалося приховати дизайнеру з маріупольської зарплатою. Англомовні назви і елементи декору не перебивати неприємний присмак твоєї меншовартості, яку намагається вселити тобі офіціант. Нібито ми, що прийшли сюди, не надто бажані тут гості.

- Ти не помітила? - Він знову тихо засміявся.

Я не помітила. Не відразу. Я вже не криючись розглядала його легку неголеність і шрам на щоці. Його широкі плечі і вперто стиснуті губи, зараз розтягнулися в посмішці. Всю його впевнену, вальяжную стати, без краплі награність, яка видає в ньому самодостатнього людини.

- Ти хочеш сказати, нас ігнорують? Почекай, ненавидять?! ..

Він ствердно кивнув головою.

- Але чому?

- Через це, - він тицьнув пальцем в тризуб на рукаві. - Через нього, рідного. Це не їх символ. Він відлякує їх, як ладан риса.

Тільки зараз я звернула увагу на неприязні погляди на нас бармена через стійки бару. І на обличчя відвідувачів. Різні особи. Широкі, худі, з м'ясистим носом і засмаглі. З бігаючими очима, з презирливою посмішкою, відвертаються від нас і засуджують. Були ті, кому не було до нас справи. Були, можливо, і ті, хто всією душею за Україну - але десь там, зовні, що поспішають у справах або прогулюються з дітьми. Десь там, не тут. Не в цю хвилину, де військова форма ВСУ опинилася під прицілом всієї копівшейся ненависті, місяцями або навіть роками, ось-ось, здавалося, готової виплеснутися назовні. На нього. На мене.

- А ти думала, тут все не так?

- Що я думала - це моя справа, - скривилася я. - Я не витаю в хмарах.

Я не сказала йому, що саме так і думала. У перші дні свого приїзду сюди з окупації я літала на крилах, вважаючи українські прапори на стовпах і задивляючись на військових з нашивками ВСУ. Битий життям, навчена гірким досвідом, яка звикла не довіряти і перевіряти тисячі разів, я наївно сподівалася, що цей город не задавить мою віру. А я вірила. Я знала, що буду продовжувати вірити навіть у тому випадку, якщо залишуся останньої "свідомої" на цій понівеченої снарядами землі. Прихованої, мовчазною, напружено вишукувати можливості і варіанти, але міцно стоїть на своєму, одного разу понятому і прийнятому.

- Ти, Іванов, багато в чому має рацію, - зітхнула я, посуваючи до себе нарешті з'явився переді мною кави. - Але ось скажи, як жити серед них?

- Як жити? Домінувати, - його буденний тон одним ударом руйнував все збудовані в моєму мозку проблеми. У нього складне вмить ставало простим. Підозрюю, що цей процес працював в обидві сторони, і він був здатний ускладнити навіть найпростіше. - Ти з циганами коли-небудь спілкувалася?

- Вони до мене більше не підходять, - я згадала свої відрядження і довгі години на вокзалах, де зграйки циганок неодноразово намагалися розвести мене на гроші. Вони оточували мене, тільки починаючи щебетати звичну скоромовку, але натикалися на мій холодний і глузливий погляд. Я дивилася прямо в очі найголовнішою з них, і вона несподівано замовкала, чітко розуміючи, що слабкості тут не намацає. Нема за що вхопитися.

- Ось і з сепарами так, йди, як криголам.

Іванов відкинувся на спинку стільця, затягнувшись цигаркою і випускаючи вгору колечка диму. Весь його вигляд викликав ненависть людей, що тут знаходилися. Він знав, що їх викручувало від цієї ненависті, але він, здавалося, навіть насолоджувався цим відчуттям.

- Йди йди. І з дурнями так. Що Сепар, що дурні - однаково наші вороги, малюк. Тільки ось дурнів більше. І куди їх дівати, я поняття не маю ... "

Маріуполь, грудень 2014.

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