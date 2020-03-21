Немовлята на експорт: як в Україні цинічно торгують дітьми

У Києві трапився жахливий випадок. Медики, які приїхали на виклик, виявили в одній із кімнат гуртожитку мертве немовля. А жінка, яка й зверталася за допомогою, до пуття не могла пояснити, чий це малюк.

Трохи пізніше з'ясувалося, що дитину народила сурогатна мати для пари з Німеччини. Поки майбутні батьки оформляли документи, фірма із сурогатного материнства передала новонародженого молодій жінці – вона щойно почала співпрацю з компанією. І це для неї стало першим випробувальним "завданням".

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Віддали новенькій співробітниці

Ця історія трапилася всього кілька місяців тому. Попередня експертиза встановила, що причиною смерті малюка виявилася вірусна інфекція. Зараз правоохоронці проводять розслідування.

"Кримінальне провадження відкрито за двома статтями: "Вбивство" (тому що новонароджений помер) і "Торгівля людьми" стосовно неповнолітнього, що спричинило тяжкі наслідки", – повідомила нам спікерка прокуратури Києва Надія Максимець.

Сурогатна мама народила малюка в Кропивницькому. Вона зізналася, що зважилася на такий крок через тяжке матеріальне становище. У неї є сім'я: син і чоловік, який і підписував усі договори на сурогатне материнство.

Батьками, які "замовили" собі малюка, стали громадянин Німеччини та його дружина із Запоріжжя. Слідчим жінка вже розповіла, що у неї є двоє неповнолітніх дітей, а у чоловіка – дочка від першого шлюбу. Та спільну дитину народити не вдавалося, тому звернулися в клініку. А коли малюк з'явився на світ, оформили свідоцтво про народження та чекали, поки буде готовий пакет документів, щоб вивезти його за кордон.

"Я поїхала в Запоріжжя до своїх дітей, вони живуть із моїми батьками. А чоловік полетів до Франкфурта-на-Майні", – розповіла потерпіла.

Сурогатним мамам обіцяють великі заробітки i24.com.ua

А у фірмі, що організувала народження малюка, не знали, куди на цей час його подіти. Тому доглядати за ним взялася нова співробітниця. Остання за місяць до цього влаштувалася на роботу в компанію, причому неофіційно. За 10 тисяч гривень на місяць вона мала спілкуватися з вагітними сурогатними мамами.

Живе вона в гуртожитку, тому туди й привезли новонародженого, візочок та дитяче харчування в уже відкритих коробках. А доглядати за дитиною допомагала її мама. Німецькому батькові дівчина мала надсилати фото малюка на месенджер.

Вона розповіла слідчим, що напередодні трагічних подій мама погодувала хлопчика дитячим харчуванням. Він заснув, вночі теж був ще живий. А вранці вже не дихав. У сурогатній фірмі, дізнавшись про смерть немовляти, просили дівчину збрехати, мовляв, це малюк знайомої, за яким вона доглядала.

Ідеальна репутація

На сайті тієї самої компанії, що займається "сурогатним бізнесом", зазначено, що вони працюють в Україні більш як 10 років. За цей час "зробили щасливими" вже дві сотні сімей.

Також тут докладно розписаний привабливий прейскурант для тих, хто бажає виносити іноземцям дитину. Обіцяють виплатити $18 тис., надати безкоштовне медобстеження, супровід лікарів, проживання та харчування в Києві.

"А майбутні батьки зазвичай задаровують подарунками сурогатних мам. Тож без сувенірів не обійдеться", – запевнили нас у репродуктивному центрі.

Українок рекламують в Америці

Щоправда, підтвердження, що центр справді офіційно працює в Україні, ми не знайшли. Ні в базах Мін'юсту, ні в інших довідниках інформації про нього немає взагалі. На сайтах із працевлаштування зазначено, що сфера діяльності установи – туризм. А за адресою, вказаною як офіс, розміщена медична клініка, тільки із зовсім іншою назвою.

На американських сайтах "туристичної фірми" рекламують українок, готових народити й віддати дитину. Пакет "усе включено" з пологами в Європі обійдеться бездітній родині в €40 тис. У США й Канаді це буде коштувати дорожче – €95 тис.

Підсунули чужу дитину

Виявилося, що історія з "сурогатним материнством", яку розслідують столичні правоохоронці, не єдина. В Оболонському районі Києва відкрито інше кримінальне провадження. Там громадянин Китаю сплатив відомій фірмі $18 тис. за народження дитини. У пологовому будинку №1 Києва іноземній парі видали довідку про генетичну спорідненість із малятком. І на підставі цього документа сім'я оформила свідоцтво про народження дівчинки.

Але в рідному Китаї встановили, що ймовірність батьківства – нуль відсотків, тобто громадянину КНР підсунули чуже немовля. І він відмовився від новонародженої. З чуток, подружжя знову вдалося до послуг сурогатної мами, яка виношує їм нового малюка.

"Розслідування триває. І зараз проводиться генетична експертиза. Щодо дитини розпочато процес усиновлення іншою родиною. Але їм однаково доведеться чекати отримання результатів ДНК-експертизи", – уточнила Надія Максимець.

Торгують дітьми, як у супермаркеті

Сурогатне материнство стало серйозною проблемою для України – названих батьків часто обманюють або вони самі відмовляються від немовлят, якщо ті народжуються, наприклад, з інвалідністю. У будь-якому разі наші "заробітчани" намагаються догодити іноземцям, а інтереси новонароджених взагалі ніяк не захищені, пояснює нам уповноважений із прав дітей Микола Кулеба.

"За останній час у нас з десяток випадків, коли батьки відмовлялися від таких діток. Це тільки те, що я знаю. Але таких ситуацій може бути значно більше. Тому що питання, яке в країні ніяк не врегульоване, призводить до того, що таких батьків обманюють.

Інтернет буквально забитий оголошеннями наших співвітчизниць Скриншот

Або сім'ї самі відмовляються. Як, наприклад, американська пара покинула малечу через те, що та народилася з інвалідністю. А французьке подружжя затримали під час спроби вивезти дитину в багажнику автомобіля", – говорить Кулеба.

Він пояснює, що держави, які намагалися вирішити проблему сурогатного материнства, спершу накладали мораторій – взагалі забороняли такий вид бізнесу. А потім, коли законодавство було врегульовано за новими правилами, сурогат відкривався.

"Я спілкувався з європейськими колегами, вони за повну заборону сурогатного материнства. Не тільки тому, що це торгівля дітьми, а тому що це аморально. Адже всі ці послуги не в інтересах дітей, а в інтересах дорослих, які не можуть народити самостійно", – уточнює Кулеба.

За його словами, щонайменше, в Україні повинна діяти заборона сурогатного материнства для іноземців. "Адже ми як країна працюємо на закордонний попит і на іноземні сім'ї – задовольняємо їхні потреби та бажання отримати українську здорову дитину. А щонайбільше – необхідно заборонити сурогат взагалі", – переконаний Кулеба.

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