"Немає води в колодязях!" Еколог попередив, що Полісся перетворюється на степ

Глобальне потепління вже проявило себе в Україні – Полісся та північні регіони країни за кількістю опадів перетворюються на степову зону, таку як Херсонщина.

Про незворотні наслідки зміни клімату в Україні попередив еколог Олександр Соколенко в ефірі ObozTV.

Коментуючи різке обміління озера Світязь на Волині, еколог нагадав про те, що вода потроху йде навіть з колодязів.

"А то, що у людей немає води в колодязях?! Що ця ситуація характерна для всього Полісся? У тому числі для Київщини і навіть міста Києва. Пов'язано це зі зміною клімату", – зазначив Соколенко.

На межі зникнення опинилося одне з 7 чудес України – озеро Світязь Олександр Козак / Facebook

Він нагадав, що в поточному 2019 році у Києві всі місяці, за винятком травня, були дефіцитними за кількістю опадів.

"Така тенденція спостерігається щороку. Наше Полісся і північ України сьогодні перетворюються за кількістю опадів на степову зону, таку як Херсонщина", – наголосив експерт.

"Все це сприяє скороченню водних запасів. Рівні ґрунтових вод падають, річки та озера міліють. Про це знають практично всі люди, що мешкають на Поліссі. Це глобальна проблема. А якісь локальні умови тільки погіршують стан, зокрема і Шацьких озер", – констатував Соколенко.

Стан Шацьких озер погіршується Олександр Козак / Facebook

OBOZREVATEL нагадує, що вчені розцінюють зміну клімату як загрозу для існування людської цивілізації. Станом на жовтень 2019 року середня світова температура вже була на 1,1 градуса вищою, аніж в доіндустріальну епоху наприкінці 18 століття. Експерти застерігають, що глобальне потепління призведе до збільшення числа природних катаклізмів і посилення інтенсивності стихійних лих – від повеней до посухи.

Зараз на сайті президента України розміщена петиція із закликом врятувати знамените озеро Світязь, яке висихає рекордними темпами.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!