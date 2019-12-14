Головна Новини
14 грудня • оновлено в 16:25
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Немає води в колодязях!" Еколог попередив, що Полісся перетворюється на степ

758
Читати матеріал російською

Глобальне потепління вже проявило себе в Україні – Полісся та північні регіони країни за кількістю опадів перетворюються на степову зону, таку як Херсонщина.

Про незворотні наслідки зміни клімату в Україні попередив еколог Олександр Соколенко в ефірі ObozTV.

Новини
Україна перегрівається! З'ясувався страхітливий нюанс зміни клімату

Коментуючи різке обміління озера Світязь на Волині, еколог нагадав про те, що вода потроху йде навіть з колодязів.

"А то, що у людей немає води в колодязях?! Що ця ситуація характерна для всього Полісся? У тому числі для Київщини і навіть міста Києва. Пов'язано це зі зміною клімату", – зазначив Соколенко.

Новини
Вперше за 40 років: з Азовським морем трапилася катастрофа. Страшне відео
На межі зникнення опинилося одне з 7 чудес України – озеро Світязь

На межі зникнення опинилося одне з 7 чудес України – озеро Світязь

Олександр Козак / Facebook

Він нагадав, що в поточному 2019 році у Києві всі місяці, за винятком травня, були дефіцитними за кількістю опадів.

"Така тенденція спостерігається щороку. Наше Полісся і північ України сьогодні перетворюються за кількістю опадів на степову зону, таку як Херсонщина", – наголосив експерт.

"Все це сприяє скороченню водних запасів. Рівні ґрунтових вод падають, річки та озера міліють. Про це знають практично всі люди, що мешкають на Поліссі. Це глобальна проблема. А якісь локальні умови тільки погіршують стан, зокрема і Шацьких озер", – констатував Соколенко.

Стан Шацьких озер погіршується

Стан Шацьких озер погіршується

Олександр Козак / Facebook

OBOZREVATEL нагадує, що вчені розцінюють зміну клімату як загрозу для існування людської цивілізації. Станом на жовтень 2019 року середня світова температура вже була на 1,1 градуса вищою, аніж в доіндустріальну епоху наприкінці 18 століття. Експерти застерігають, що глобальне потепління призведе до збільшення числа природних катаклізмів і посилення інтенсивності стихійних лих – від повеней до посухи.

Зараз на сайті президента України розміщена петиція із закликом врятувати знамените озеро Світязь, яке висихає рекордними темпами.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня по буднях о 10:00 на ObozTV.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Глобальне потепління" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Наталія Глазова
Теми
Глобальне потепління Екологія в Києві Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Олександр Соколенко
Місце
Україна
Теги
екологічна катастрофа Екологія погода клімат
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Ибо некуй было канал на Крым перекрывать, в природе все взаимосвязано
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги