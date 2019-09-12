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12 вересня • оновлено в 22:32
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Немає доказів: чернігівського депутата-винуватця смертельної ДТП відпустили на волю

1.3т Читати матеріал російською

Прокуратура Чернігова відпустила місцевого депутата міської ради Ярослава Ковтуна, який збив на смерть 68-річного пішохода.

Чиновника звільнили з під варти через відсутність доказів. Про це виданню ПіК повідомила прес-секретар обласного управління Нацполіціі Наталія Реберг.

"На даний час, не достатньо доказів для підозри в скоєнні зазначеного кримінального злочину і складання відносно останнього повідомлення про підозру", – відзначається в постанові прокуратури.

Чернігівського депутата-винуватця смертельного ДТП відпустили на волю

Чернігівського депутата-винуватця смертельного ДТП відпустили на волю

nv.ua

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За даними відомства, депутат залишився на місці ДТП, викликав швидку і співробітників поліції і постійно підтримував зв'язок зі слідчим. Також наголошується, що затримання відбулося тільки через 15 годин після ДТП. Таким чином, підстав для утримання його у СІЗО немає.

Чернігівського депутата-винуватця смертельного ДТП відпустили на волю

Чернігівського депутата-винуватця смертельного ДТП відпустили на волю

pik.cn.ua

Чернігівського депутата-винуватця смертельного ДТП відпустили на волю

Чернігівського депутата-винуватця смертельного ДТП відпустили на волю

pik.cn.ua

Відзначається, що депутат Чернігівської міської ради від фракції "Демократичний альянс" Ярослав Ковтун скоїв наїзд на пішохода в межах нерегульованого пішохідного переходу по вулиці Толстого. Від отриманих травм чоловік помер у лікарні. Його збила машина Mazda-626.

Ярослав Ковтун

Ярослав Ковтун

cn.suspilne.media

Відомо, що водій був тверезий. Цю інформацію ЗМІ підтвердили 2 джерела: у поліції і міськраді. Автомобіль такої ж марки, що збив пішохода – є в електронній декларації Ковтуна.

Місце ДТП

Місце ДТП

visokiy.val

Депутата затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу і помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони заподіяли тяжке тілесне ушкодження). Покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше депутат міськради і брат мера Івано-Франківська збив на смерть людину. Аварія сталася вранці 9 вересня.

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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Только самосуд! Такую мразь нужно отстреливать! Их и Кацaпов!
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