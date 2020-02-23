"Нема лайно куди прибрати": Вакарчук написав новий жорсткий вірш про українців

Народний депутат і лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук написав новий вірш про українців.

У ньому він жорстко висловився про громадян України і передрік те, що доля українського народу приречена. Вірш було оприлюднено на YouTube-каналі партії Вакарчука (щоб побачити відео, доскрольте до кінця сторінки).

Також лідер гурту "Океан Ельзи" порівняв сьогоднішній день країни з "трагедією Софокла".

Вакарчук написав новий жорсткий вірш про українців

Пропонуємо вам прочитати повний текст вірша Вакарчука:

"Одного дня прокинеться народ –

А голова болить, і в душах пересохло.

І вивітриться хміль бананових пригод,

І прийде післясмак трагедії Софокла.

І гостре відчуття невпинної туги

Залить теплом життя, за щастям теплих грілок,

І містечковий страх затопить береги

Від того, що настав підступний понеділок.

Від того, що ніхто насправді не поміг.

Від того, що нема лайно куди прибрати.

Настане тихий сум від зношених доріг

Від того, що нема на душу взяти.

А де його візьмеш? Вже випили усе за здравіє чужих,

За тих, хто прагне жити.

Одна лиш радість є – коли вже всіх знесе

За власний упокій не треба буде пити".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вакарчук різко виступив проти Зеленського. Нардеп написав відповідний вірш.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал