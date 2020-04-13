Кто может быть более уважаемый в обществе как не граждане, отдавшие свою жизнь в борьбе за суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Помнить о таких людях есть святым долгом не только родных, близких и знакомых, но и всех членов украинского сообщества, которое должно хорошо понимать, что отдав самое дорогое – жизнь ради защиты родного края от внешней агрессии, погибшие защитники Украины становятся в ряд бессмертных героев, которым мы просто обязаны отдавать дань уважения и сохранять память, особенно в местах их предыдущих проживания, учебы, работы или на малой Родине.

Очень важно, что семьи воинов, патриотические общественные организации устанавливают памятники и мемориальные плиты на кладбищах или в парках, а памятные доски на зданиях, где погибшие воины АТО/ОСС проживали или учились. Это очень правильно, чтобы наши граждане, которые лично знали таких людей или проживали/учились/работали в местах, где поблизости находятся мемориальные памятники или знаки, могли бы вспоминать о тех, кто насмерть бился за родную землю. Представители подрастающего поколения, да и не только, все мы граждане Украины должны высказывать уважение и респект в отношении своих погибших в борьбе национальных героев – от русов-украинцев, которые обороняли Киевское государство и Казацкую державу – Великого князя Святослава Храброго и гетмана Богдана Хмельницкого до славных защитников Донецкого аэропорта и украинского Донбасса от внешней агрессии. Историческое развитие нашей государственности и украинского народа всегда поддерживалось жертвенностью тех лиц, которые не побоялись кровавых битв, смертельной опасности, отдав свою жизнь на алтарь победы для сохранения независимости и территориальной целостности нашей Отчизны.

К сожалению, у нас в стране еще происходят случаи кощунственного поведения в отношении памятников погибших воинов АТО/ОСС. Рука вандала крушит мемориальные плиты и доски от безделия или хулиганского поведения, бывает с целью грабежа, иногда акты вандализма совершают душевно больные люди в момент обострения их ментального здоровья, но самые общественно опасными есть случаи сознательного и умышленного уничтожения мемориальных знаков наших воинов-героев. Этим занимаются маргиналы – в сущности представители пятой колоны, которым чужда украинская государственность и национальная идея. Они готовы служить для реализации чужих имперских планов, с остервенением относясь к национальным украинским символам. Часто они действуют по своему усмотрению, но иногда через кураторов, которых в свою очередь курируют враждебные нашему государству спецслужбы, задача которых посеять у украинских граждан сумятицу в возможностях страны отстаивать свои сакральные места, унизить ее национальное героическое наследие, посеять неуверенность в завтрашнем дне.

Учитывая политическую и социальную опасность действий, направленных на осквернение и разрушение памятников лицам, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали участие в АТО/ОСС были внесены изменения в Криминальный кодекс Украины (06.07.2019 г.) и установлено криминальную ответственность за такие деяния.

Государство далеко от мысли, что лишь ужесточением наказания за надругательства над могилами защитников Украины удастся избежать актов вандализма над памятниками и мемориальными знаками. Но вместе с тем, должен действовать принцип неотвратимости наказания за опасные общественные действия, который сможет отрезвить некоторые "горячие головы" и уберечь их от хулиганских выходок в будущем с одной стороны, а с другой - стать строгим напоминанием для тех, кто решил умышленно осквернять памятные знаки украинских героев.

Министерство по делам ветеранов Украины взяло на особый контроль вопрос случаев осквернения памяти погибших украинских воинов АТО/ООС и путем тщательного мониторинга будет следить, чтобы максимальное количество дел возбужденных по этой группе правонарушений закончились в судах с вынесением конкретных и соответствующих решений.

Воспитание патриотических качеств у всего населения страны, уважительного отношения к ветеранам войны, защищавших территориальную целостность Украины, требует системной работы с молодежью, гражданским обществом, всем нашим населением. В этом будет всегда очень важной позиция государства, общественных организаций, ветеранского движения. Члены украинского сообщества должны получить своеобразную прививку для острого не восприятия актов вандализма над памятными знаками погибших воинов АТО, гражданского осуждения таких деяний, при этом обязана быть своевременная правовая реакция государства на упомянутые антиобщественные действия, которые, по сути, становятся антиукраинской пропагандой.

Позиция Украинского государства в этом вопросе должна оставаться бескомпромиссной.

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