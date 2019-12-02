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2 грудня • оновлено в 22:09
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"Нехай навчаться працювати!" Звіробій відмовилася проходити допит у ДБР

4.7т
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Волонтерка і учасниця АТО Маруся Звіробій відмовилася заходити до кабінету слідчого Державного бюро розслідувань.

Про це вона розповіла під будівлею ДБР, куди її викликали на допит, передає LB.ua.

"Я привіталася у коридорі, але поки вони не зроблять все законно, не напишуть виклик так, як вони за законом мають вказати інформацію, я до того кабінету не зайду. Нехай навчаться працювати у цій структурі", – заявила волонтерка.

Звіробій також розповіла, що її слідчий – "хороший хлопець", але його начальник "діє свавільно".

Звіробій відмовилася проходити допит у ДБР

Звіробій відмовилася проходити допит у ДБР

LB.ua

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"Мені залишили незрозумілий для мене виклик, коли обшукували. Там не вказано мій статус, тобто я не є підозрюваною, свідком або суб'єктом якогось кримінального провадження. Якого – теж незрозуміло. Незрозуміло, на яку слідчу дію мене викликають – допит, вручення підозри, що це? Це грубе порушення закону", – пояснила вона.

Звіробій доповнила, що поки виклик на допит не напишуть офіційно, у ДБР вона не прийде. Волонтерка додала, що оформила звернення в канцелярії з вимогою прописати її статус і назвати провадження, у рамках якого її викликали.

Також вона повідомила, що їй не повернули іграшку її дочки – пістолет, який вилучили під час обшуку. Активісти, які прийшли підтримати Звіробій під ДБР, принесли із собою іграшкову "зброю".

Звіробій відмовилася проходити допит у ДБР

Звіробій відмовилася проходити допит у ДБР

LB.ua

Звіробій відмовилася проходити допит у ДБР

Звіробій відмовилася проходити допит у ДБР

LB.ua

Раніше стало відомо, що під ДБР, де очікували прибуття на допит Звіробій, зігнали військову техніку.

Як писав OBOZREVATEL, 28 листопада, детективи Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до Звіробій. Волонтерка не хотіла відчиняти двері, повідомляючи, що викликала адвоката. На що правоохоронці погрожували виламати двері. Після цього Звіробій впустила детективів, які пред'явили постанову суду і свої службові посвідчення.

Пізніше Звіробій жорстко відреагувала на обшуки, які у неї провело ДБР, і грізно звернулася до президента України Володимира Зеленського.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Маруся Звіробій
Тег
Державне Бюро Розслідувань
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
да уж,эту маньку ,да в руки чувачков типа европейских латышских стрелков,или сидельцев,лет пять мынжи не видевших.
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Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
буде тобі, лярво, і протокол, і отпечаткі пальцев. Зверобій на забій!
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1
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Лукьянов Сергей
Лукьянов Сергей
Про закон и конституцию надо было думать когда власть свергали . а теперь закон тайга и медведь прокурор.
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3
2
Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Ершов Василий, це про твою парашу, чубатий.
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0
1
Ершов Василий
Ершов Василий
Лукьянов Сергей, це ти про свою парашу, клишоногий?
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