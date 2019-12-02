"Нехай навчаться працювати!" Звіробій відмовилася проходити допит у ДБР

Волонтерка і учасниця АТО Маруся Звіробій відмовилася заходити до кабінету слідчого Державного бюро розслідувань.

Про це вона розповіла під будівлею ДБР, куди її викликали на допит, передає LB.ua.

"Я привіталася у коридорі, але поки вони не зроблять все законно, не напишуть виклик так, як вони за законом мають вказати інформацію, я до того кабінету не зайду. Нехай навчаться працювати у цій структурі", – заявила волонтерка.

Звіробій також розповіла, що її слідчий – "хороший хлопець", але його начальник "діє свавільно".

Звіробій відмовилася проходити допит у ДБР LB.ua

"Мені залишили незрозумілий для мене виклик, коли обшукували. Там не вказано мій статус, тобто я не є підозрюваною, свідком або суб'єктом якогось кримінального провадження. Якого – теж незрозуміло. Незрозуміло, на яку слідчу дію мене викликають – допит, вручення підозри, що це? Це грубе порушення закону", – пояснила вона.

Звіробій доповнила, що поки виклик на допит не напишуть офіційно, у ДБР вона не прийде. Волонтерка додала, що оформила звернення в канцелярії з вимогою прописати її статус і назвати провадження, у рамках якого її викликали.

Також вона повідомила, що їй не повернули іграшку її дочки – пістолет, який вилучили під час обшуку. Активісти, які прийшли підтримати Звіробій під ДБР, принесли із собою іграшкову "зброю".

Звіробій відмовилася проходити допит у ДБР LB.ua

Звіробій відмовилася проходити допит у ДБР LB.ua

Раніше стало відомо, що під ДБР, де очікували прибуття на допит Звіробій, зігнали військову техніку.

Як писав OBOZREVATEL, 28 листопада, детективи Державного бюро розслідувань прийшли з обшуком до Звіробій. Волонтерка не хотіла відчиняти двері, повідомляючи, що викликала адвоката. На що правоохоронці погрожували виламати двері. Після цього Звіробій впустила детективів, які пред'явили постанову суду і свої службові посвідчення.

Пізніше Звіробій жорстко відреагувала на обшуки, які у неї провело ДБР, і грізно звернулася до президента України Володимира Зеленського.

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