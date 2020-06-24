Негода буде затяжною: синоптикиня уточнила прогноз погоди в Україні

В Україні 25 червня у більшості дощитиме на заході

В Україні в четвер, 25 червня, буде похмура погода, яка в основному в західних регіонах супроводжуватиметься сильними зливами.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптикиня Наталія Діденко. Згідно з її прогнозом, зменшення опадів на заході країни поки не очікується.

Зокрема, найгірша синоптична картина у четвер спостерігатиметься в Карпатах, на Прикарпатті та Буковині, які останнім днями потерпають від масштабної руйнівної повені.

"Відповідно гідрологічна ситуація залишається складною і небезпечною. Без особливої потреби не варто їхати в ці райони, хіба що з місією розумної конструктивної допомоги", – зауважила синоптикиня.

Вона додала, що інша територія України 25-го червня перебуватиме у сухій погоді, хоча подекуди зненацька з’являтимуться й дощі з грозами.

Карта погоди в Україні (Facebook Наталії Діденко)

Температура повітря очікується в межах +26… +30, на заході – до +23… +27 градусів.

У Києві четвер обіцяє бути сонячним та теплим – опадів у столиці не передбачається, повітря прогріється до +28 градусів.

"Паводки через тривалі дощі на Заході України вже наробили біди, пошкоджені дороги, зруйновані мости, села опиняються в ізоляції, є навіть людські жертви. На жаль, поки що тривалого сухого періоду та повного припинення опадів не видно. Тому уважно стежимо за щоденними уточненими прогнозами", – підкреслила Діденко.

Прогноз синоптикині (Facebook Наталії Діденко)

Як повідомляв OBOZREVATEL, середня річна температура повітря в Україні постійно підвищується, до того ж швидше, ніж глобальна. Тому клімат поступово змінюється.