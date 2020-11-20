Нефьодов пояснив, як Україна повинна використовувати локдаун

Локдаун в Україні повинен використовуватися як спосіб виграти час і краще підготуватися до лікування великої кількості хворих на коронавірус.

Таку думку в ефірі телеканалу Obozrevatel TV висловив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України в 2015-2019 роках, ексголова Державної митної служби Максим Нефьодов. "Якщо це не робиться, локдаун вбиває економіку", – наголосив він.

"Локдаун – це не якийсь магічний спосіб знищити вірус. Це спосіб виграти час для того, аби підготувати медичну систему, аби розгорнути більше ліжок, обладнаних киснем, це спосіб натренувати більше лікарів чи лаборантів, це спосіб налагодити систему відстеження контактів, коли ми знаходимо джерела зараження", – сказав ексчиновник.

В цьому контексті він підкреслив, що локдаун втрачає сенс, якщо ці заходи не робляться. "Ви можете вводити локдаун, але це тільки вбиває економіку", – заявив Нефьодов.

Як писав OBOZREVATEL, лікар-епідеміолог, голова ГО "Інфекційний контроль" Андрій Александрін заявив, що локдаун протягом 2-3 тижнів слід використати для підготовки нових кисневих ліжок для тяжких хворих на коронавірус.