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30 вересня • оновлено в 19:03
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Небо захмариться: синоптики уточнили прогноз на 1 жовтня в Україні

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На території України у вівторок, 1 жовтня, буде тепла погода. Дощі ймовірні вночі, а вдень здебільшого буде сухо. Небо вкриють хмари, але час від часу з’являтиметься сонце. Денна температура коливатиметься в межах +14…+23 градуси.

Як повідомили на сайті Укргідрометцентру, найтепліше буде на заході та півдні, прохолодніше – на півночі, сході та в центрі.

Вночі дощ пройде майже в усіх регіонах країни, не зачепить лише Вінницьку, Кіровоградську, Одеську та Миколаївську області.

Синоптики уточнили прогноз на 1 жовтня в Україні

Синоптики уточнили прогноз на 1 жовтня в Україні

Вдень на більшій частині території України не очікується опадів – буде хмарно із проясненнями. Щоправда, дощі таки пройдуть на Луганщині, Донеччині та Харківщині.

На заході денна температура сягне +16…+23 градусів, на півдні – до +20…+23. А от у центрі та на півночі буде прохолодніше – стовпчики термометрів не підійматимуться вище +14…+17. На сході ж очікується +16…+18 градусів. А вночі на території країни буде +10…+16.

У Києві дощ пройде лише уночі. Тоді температура очікується в межах +12…+14 градусів. Удень стане зовсім трішки тепліше – до +14…+16.

На сторінці Укргідрометцентру у Facebook уточнили, що вітер переважно буде північно-західним, 7-12 м/с, вночі та вранці – пориви 15-20 м/с.

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Прогноз також дала відома українська синоптикиня Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook. За її словами, температура повітря протягом дня очікується в межах +17…+23 градуси, лише на півночі буде свіжіше – до +14…+17.

Вона відзначила, що дощів очікувати не слід: лише вздовж північного кордону, а також на крайньому сході є ймовірність невеликих опадів.

"У Києві 1 жовтня буде свіжуватим, +15 градусів, з періодичними хмарами, проте без істотних опадів. Я вже хочу писати прогноз на 2 жовтня, бо погода в усій Україні очікується розкішною – сонячною та теплою", – додала Діденко.

Прогноз погоди на 1 жовтня

Прогноз погоди на 1 жовтня

Facebook Наталії Діденко

Прогноз погоди на 1 жовтня

Прогноз погоди на 1 жовтня

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптики прогнозують, що жовтень, другий місяць осені, буде теплішим багаторічної норми в Україні. Початок листопада буде також теплим, однак уже в середині місяця випаде сніг.

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Місце
Україна
Тег
погода
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