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''Не знають сорому'': на КремльТВ взяли інтерв'ю у загиблої студентки з Керчі

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Пропогандистка Ольга Скабеєва 17 жовтня у програмі "60 хвилин" на кремлівському телеканалі "Росія-1" включила в ефір по телефону нібито очевидця нападу на коледж у Керчі Аліну Керову. Пізніше з'ясувалося, що насправді ця студентка другого курсу 2002 року народження загинула під час теракту, і її ім'я є у списках жертв.

Аліна Керова

Аліна Керова

"Дождь"

Одногрупниця загиблої Вікторія Жукова підтвердила "Дождю", що на записі не голос Аліни Керової.

"От с*ки. Аліна загинула. Звичайно, це не вона, і не її голос. Немає у нас у коледжі нікого більше із таким прізвищем, а тим більше на другому курсі. Голос Аліни я би впізнала без сумніву", — сказала Жукова.

''Не знають сорому'': на КремльТВ взяли інтерв'ю у загиблої студентки з Керчі

Журналістам вдалося зв'язатися із Ольгою Скабеєвою і запитати, яким чином в ефірі програми виявилася загибла дівчина.

"Ну давайте ми вам надамо телефон, а ви зв'яжіться із нею і поговоріть. І з усіма, хто причетний до цього прямого включення. Якщо ви не проти. (...) Ви хочете розібратися, тому давайте зараз так зробимо. Ви не будете робити зараз своїх емоційних, поспішних висновків", — сказала Скабеєва.

''Не знають сорому'': на КремльТВ взяли інтерв'ю у загиблої студентки з Керчі

Потім вона порадила звернутися у прес-службу телеканалу.

"Ми б із задоволенням розібралися. Ви тільки спокійніше, будь ласка. І ось у рамках тієї пропозиції, яку я вам щойно зробила, давайте, звичайно ж, діяти, гаразд? Ви якось дуже імпульсивно налаштовані й постійно дискутуєте зі мною, хоча, загалом, незрозуміло на яку тему", — завершила ведуча.

У прес-службі "Росії-1" сказали, що "спробують прояснити це питання" і пообіцяли зв'язатися, "коли розберуться у ситуації".

Ситуація вкрай обурила глядачів.

''Не знають сорому'': на КремльТВ взяли інтерв'ю у загиблої студентки з Керчі

''Не знають сорому'': на КремльТВ взяли інтерв'ю у загиблої студентки з Керчі

''Не знають сорому'': на КремльТВ взяли інтерв'ю у загиблої студентки з Керчі

Як повідомляв OBOZREVATEL, у теракті в Керченському політехнічному коледжі, згідно з останніми даними, загинула 21 особа і 73 отримали поранення.

Місце
Україна
Об'єкти
керченської стрілоктеракт
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Он Алекс
Он Алекс
конченные геббельсовские мрази семейка скабеевых..
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