Не знайшли доказів: суд задовольнив позов Бродського про захист честі та гідності

Апеляційний суд міста Києва ухвалив рішення на користь голови редакційної ради OBOZREVATEL Михайла Бродського щодо захисту його честі, гідності та ділової репутації.

Зокрема, у судовому спорі йшлося про те, що у листопаді 2018 року у низці ЗМІ з’явилася стаття, у якій Бродського звинувачують нібито у сприянні "захопити активи мережі "БРСМ-Нафта", йдеться у реєстрі судових рішень. Однак суд не знайшов доказів достовірності такої інформації.

Йдеться про статтю на сайтах argumentum.info та From-ua під назвою "Росіянин Болотін і Бродський допомагали Ставицькому відібрати "БРСМ-Нафта" у колишнього партнера", яку надалі передрукували й інші ЗМІ. Так, у матеріалі розповідається, нібито Бродський та Болотін "реалізували план рейдерського захоплення фірми", що є неправдою.

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"Вони відкрили цю фірму "Імбрем Аурум Лтд", і нібито я зі своєю дружиною зайшли в цю фірму і внесли своє майно. А потім не прийшли на збори засновників, їх провели без нас, і тоді кудись викинули. Для цього вони підробили довіреність італійського нотаріуса на якусь громадянку Грузії Саломе Чапанадзе, що отримала право розпоряджатися нашим майном" – йшлося у статті.

Сам Бродський заявляв, що така інформація є недостовірною, негативною та порушує його права. Він вказав, що є публічною особою, провадить активну громадську та публічну діяльність, але дана інформація порушує його особисті немайнові права на повагу до його честі, гідності, недоторканості його ділової репутації.

Він наголосив, що жодних неправомірних дій не вчиняв, а зазначена інформація має відверто дискредитаційний характер.

Суду не вдалося встановити осіб, які поширили таку інформацію, незважаючи на запити до відповідних установ.

"З урахуванням послідовності викладення та відсутності маркерів суб'єктивної думки, ця інформація є повідомленням про факти, достовірність яких може бути перевірена. Доказів достовірності цих фактів у розпорядженні суду немає", – йдеться у рішенні суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Михайло Бродський звернувся із потужною заявою до влади. Він запропонував чотири кроки, які потрібно реалізувати для реальних змін у країні.

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