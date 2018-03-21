Не зможуть здійснювати екзорцизм: Папа Франциск покарав українських монахів

Папа Римський Франциск позбавить монашого сану отця Антонія Планчак і вісьмох монахів з Тернопільської області через поширення фейковий "посланнь" і порушення правил.

Священнослужителі є колишніми членами монастиря Святого Теодора Студита в с. Колодіївка. Тепер вони незаконно перебувають в с. Посічі Івано-Франківської області. Про це йдеться в офіційному заяві Української греко-католицької церкви.

"Вони втрачають приналежність до монашого стану, не мають права носити монаший одяг, втрачають усі права і позбавляються всіх обов’язків, які випливають зі складання монаших обітів, та не можуть більше називати себе монахами", - сказано в заяві.

Крім того, отці Планчак і Костевський більше не зможуть священнодіяти.

"Вони не можуть служити Божественної Літургії, уділяти Святі Таїнства та здійснювати інші богослужіння у храмі чи поза ним, зокрема звершувати будь-які прилюдні моління за хворих, екзорцизми чи подібні практики", - відзначили в греко-католицької церкви.

Під дію рішення потрапляють: ієромонах Антоній-Григорій (Роман Планчак), ієромонах Андрій (Микола Костевський), брат Макарій (Микола Кошарський), брат Іван (Михайло Ратич), брат Варфоломій (Андрій Зубрицький), брат Яків (Дмитро Сасін), брат Пантелеймон (Іван Василик), брат Мар'ян (Муховський), брат Микола (Хахула).

У прес-службі нагадали, що з 2004 року в монастирях Святого Теодора Студита і Введення в храм Пресвятої Богородиці поширювалися для монахів і мирян так звані "одкровення" і "послання".

Священнослужителі повідомляли, що сестра Марія Баран "чує голос" Бога-Отця, Бога-Сина, Бога-Духа Святого, Пресвятої Богородиці і деяких святих. "Послання" записував отець Антоній-Григорій Планчак. Він, не маючи прав і підстав, підтверджував їх достовірність і походження від Бога.

З 2005-2015 рік в монастирях провели кілька канонічних перевірок, в результаті чого були виявлені порушення дисципліни. Так, частина монахів не дотрималась статуту, а в діяльності керувалася вказівками сестри Марії.

"Вищезгадані групи фахівців, виконуючи поставлене перед ними завдання, виявили в обох монастирях факти великого зловживання духовним саном, що призвело до шкідливих наслідків для духовного життя, психічного і фізичного здоров’я багатьох людей", - відзначили в УГКЦ.

Спеціальна комісія, створена розпорядженням голови УГКЦ Блаженнішого Святослава, не виявила ніяких ознак надприродного походження "голосів". Крім того, були підтверджені маніпуляції поняттями монашого послуху з боку священнослужителів.

В результаті, монастир Святого Теодора Студита реорганізували. Частина ченців не прийняла зауважень церковної влади і відмовилася її слухати.

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