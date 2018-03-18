Не забули? Коли в Україні потрібно переводити годинник

Цього року українцям традиційно доведеться переводити стрілки годинника на літній час в ніч з 24 на 25 березня.

Саме переведення годинників відбудеться о 3 годині ночі на годину вперед, тому щоб бути в курсі правильного часу, варто заздалегідь перевести стрілки годинника.

Раніше не раз піднімалося питання про скасування переходу на "літній час". Зокрема, передбачалося, що після 2012 року переводити стрілки не доведеться.

Однак, у 2018 році, згідно з постановою Кабінету Міністрів, процедура пройде без змін в останню неділю березня.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше медики склали перелік порад, як пережити перехід на літній час з найменшими наслідками для здоров'я.