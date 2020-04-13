"Не забрали до лікарні – ваше щастя!" Українська лікарка з Італії про новий симптом коронавируса, небезпеки "Плаквенілу" і наприкінці карантину

Пандемія смертельного коронавірусу, який прийшов з китайського міста Ухань, вдарила по всьому світу. Найбільші втрати, нарівні з США, несе Італія. Тут COVID-19 вбив вже 19,5 тисяч осіб і продовжує забирати сотні життів щодня.

Про те, як медики Італії рятують від коронавірусу пацієнтів, про карантин в країні і новий симптом інфекції OBOZREVATEL розповіла лікар відділення терапії і геріатрії лікарні "Милосердя" в Тоскані, волонтер організації Червоний Хрест – українка Ольга Безсонова, яка вже кілька років працює в Пізі.

– Ольга, яка обстановка конкретно у вашому регіоні Тоскана і як далеко він знаходиться від епіцентру епідемії?

– Епіцентром на даний момент вважається регіон Ломбардія, особливо міста Мілан і Бергамо. Від Пізи до цих зон 300-350 км, вони знаходяться на півночі Італії, а ми – в центрі. Саме в Пізі обстановка середнього ступеня тяжкості. Місто налічує близько 90 000 жителів і є студентським. Через карантин безліч молодих людей зараз заблоковані тут, вони не можуть виїхати додому. У цьому полягає складність ситуації, адже більшість студентів не працюють, а значить вони не мають чим платити за житло. Батьки часто допомогти їм теж не можуть, оскільки через карантин не виходять на роботу.

– Як допомагає держава італійцям?

– Непрацюючі італійці можуть подати документи на отримання одноразової компенсації в 600 євро на людину. Це нижче мінімальної зарплати в Італії.

Ольга на робочому місці

– Коли в Італії загострилася ситуація і люди серйозно занепокоїлися через пандемію?

– Перший випадок COVID-19 стався в кінці січня 2020 року (це були двоє китайських туристів в Римі), після цього була фаза затишшя. Через місяць, в кінці лютого, з'явилися нові випадки в Мілані, після яких почалася епідемія в країні. Запанікували люди десь на початку березня, коли про це почали багато говорити по телевізору і писати в інтернеті. Нагнітала обстановку щоденна статистика хворих і померлих. Спочатку закрили на карантин два північних регіону, а через тиждень і всю Італію.

– Люди дотримуються карантину? Яка ситуація в магазинах, чи вистачає продуктів?

– В цілому люди дотримуються карантину, в іншому випадку їх ловить поліція і виписується штраф близько 250 євро. Щоб вийти на вулицю людині потрібно мати аутосертіфікат, щось на зразок пояснювальної, навіщо і куди ти вийшов. Серед поважних причин – робота, вихід за покупками, в аптеку або візит до лікаря, іноді – допомога літнім або інвалідам. Так, в середньому людина раз на тиждень виходить з дому. Вулиці в основному порожні. За день по дорозі на роботу і назад я можу побачити людей 10, не враховуючи поліцію.

В магазинах все спокійно, продукти є, правда, щоб потрапити в продуктовий, потрібно вистояти чергу. У супермаркети пускають тільки по одному. На касі стоять з дистанцією в метр, на стрічку не можна викладати продукти, поки обслуговують людини попереду тебе. На вході, до речі, міряють температуру. Крім цього, у вільному доступі –– одноразові клейончасті рукавички і дезинфікуючий розчин.

Автобуси в Італії порожні

– Ви працюєте в госпіталі. Чим сьогодні забезпечені медики із засобів захисту?

– Забезпеченість засобами захисту залежить від регіону і від спеціалізації медика. Наприклад, сімейний лікар в Мілані і сімейний лікар в Тоскані можуть мати різну кількість масок і рукавичок. Є велика різниця між лікарнею і поліклінікою. У лікарнях маски і рукавички є, є одноразові халати і фартухи, часто захисні окуляри. У поліклініках – справа гірше, в основному йдеться тільки про звичайні хірургічні маски і рукавички.

Лікарі, які працюють безпосередньо з COVID-позитивними пацієнтами, одягнені як космонавти: захисні костюми, високі бахіли, маски, по 2 пари рукавичок. У них є свої протоколи, за якими медик одягається і знімає захист. Найнебезпечнішим вважається, якраз момент зняття костюма, тому що є ризик інфікувати себе вірусом, який знаходиться на поверхні захисних засобів.

– Скільки в середньому отримує медик в вашому регіоні? В Україні зарплата лікаря може не дотягувати і до 200 євро

– Зарплата у всіх різна. Залежить від робочого контракту. Зараз роблять навіть окремі контракти в зв'язку з епідемією, довгою в 6 місяців і компенсацією в 40 000 євро за період. Зазвичай потрібні лікарі зі спеціалізацією з інфекційних хвороб, пневмології, невідкладних станів або анестезії. В цілому зарплати медиків стартують від 2000 євро.

Медики одягнені, як космонавти

– Що робить людина в Італії, якщо запідозрила у себе коронавірус?

– Є номер довіри, номер сімейного лікаря, ще центру по боротьбі з вірусом. Дзвінок – перша справа. Якщо людині важко дихати або у неї не збивається температура, тоді вже викликають швидку і піднімається питання про госпіталізацію. Потрібно пам'ятати, що місця в лікарні можуть бути потрібні людям з більш важкими симптомами, ніж просто кашель і нежить або ж людям більш похилого віку з великим ризиком розвитку важкого перебігу.

Якщо вас не забирають до лікарні при першому чиху, може бути, це ваше щастя. По-перше, треба пам'ятати, що лікарня – це одне з найнебезпечніших місць на даний момент. По-друге, багато людей переносять COVID-19, як застуду, і спокійно можуть перебувати вдома в ізоляції і під наглядом лікаря навіть у телефонному режимі. До лікарні потрібно, безумовно, доставляти людей з дуже високою температурою, яка не опускається нижче 38 при введенні парацетамолу (навіть внутрішньовенно), і дихальній недостатності, яка може проявлятися у вигляді задишки, зниженні сатурації (насиченості крові киснем – ред.).

– Чи кожен житель Італії може протестуватися на коронавірус?

– Протестуватись в теорії може кожен, але на практиці це не так. На даний момент є два основних способи: Quick-test (визначення імуноглобулінів в крові) і тампон (мазок з рото і носоглотки). 100% специфічністю і чутливістю, на жаль, не володіє жоден з цих тестів. Скрізь є своя похибка: від 10 до 20%.

На даний момент в першу чергу тестують людей з середньо-тяжким перебігом, які потребують госпіталізації. За ними йдуть люди, які повинні виписатися зі стаціонару і їм потрібно підтвердити відсутність хвороби. І в останню чергу люди, які з легкими симптомами сидять вдома в карантині. Останніх, з легкою формою ставлять на чергу, іноді проходить до 10 днів від моменту запиту до тесту.

– Які в основному симптоми у заражених?

– "Класичні" симптоми коронавірусу, які ми спостерігаємо: сухий кашель, температура вище 37.5, часто навіть вище 38, яка погано збивається парацетамолом, в більш важких випадках – задишка і дихальна недостатність.

Є ще атипові симптоми, які можуть виникати як поодиноко, так і разом з "класичними". Серед них аносмия (втрата нюху – ред.), Втрата смакової чутливості, сльозотеча, фронтальний синусит, іноді втрата чутливості лицьового, трійчастого нервів: відчуття оніміння, поколювання або болю в ділянці обличчя, шиї.

За останніми даними, хвороба може протікати безсимптомно у майже 20% людей, які при цьому можуть бути заразними. Ще 20% мають легку або нетипову симптоматику і приблизно 4,5% мають критичне перебіг хвороби. Жінки, згідно зі статистикою, хворіють рідше за чоловіків і рідше мають тяжкий перебіг.

Жінки хворіють рідше і легше за чоловіків

– Як коронавірус лікують в Італії? В Україні з аптек зник "Плаквеніл", оскільки в мережу потрапила інформація про ефективність його застосування при COVID-19.

– "Плаквеніл" застосовують і в Італії. Це препарат, який не був створений від даного вірусу, але показав позитивні результати в останні місяці. Поки це ніяк не обгрунтовано, він знаходиться на фазі вивчення. Самостійно цей препарат купувати не потрібно, він не допомагає в профілактиці. Більш того, його самопризначеної – небезпечно. Крім того, у "Плаквенілу" є протипоказання і побічні дії. Обов'язково радьтеся з лікарем.

– Коли, за вашими прогнозами, пройде хвиля коронавірусу і карантин знімуть?

– Складно сказати. Я думаю, що до початку літа карантин знімуть. В Україні може бути навіть раніше. В Італії люди пройшли всі стадії горя, як то кажуть: від заперечення – до смирення. Залишається лише чекати.

– Коронавірус дійсно такий небезпечний або ж масла у вогонь підливають ЗМІ?

– Коронавірус дійсно небезпечний, не потрібно його недооцінювати. Він небезпечний хоча б тим, що дуже заразний і здатний створити дефіцит койко-місць в лікарнях. Тобто здатний заразити за раз більше людей, ніж медики встигають вилікувати. У цьому – головне зло.

Як не захворіти на коронавірус. Поради доктора

1. Мити руки після вулиці (краще вмивати і обличчя).

2. Обробляти ручку вхідних дверей зовні і зсередини 1 раз на день дезінфікуючими засобами, роззуватися перед входом у квартиру, верхній одяг теж залишати на вході.

3. У людні місця (аптеки, супермаркети) носити маску і рукавички, волосся краще збирати в пучок. Викидати засоби захисту перед тим, як ви зайшли додому (в урну), а не класти вдома на стіл або комод.

4. Не чіпати обличчя руками на вулиці, коли руки можуть бути забруднені.

5. Не виходити без потреби з дому, не збирати ніякі домашні вечірки, навіть з сусідами і родичами.

6. М'ясо треба прожарювати, рибу теж, яйця доварювати. Овочі і фрукти потрібно мити перед вживанням.

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