Не за Росію! У ПЦУ назвали причини "бунту" Філарета

Почесний патріарх Філарет думає, що рятує ідентичність української церкви, заявляючи про скликання собору Київського патріархату.

Таку думку висловив архієпископ Чернігівський і Ніжинський ПЦУ, заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря в інтерв'ю "5 каналу".

За його словами, розмови про нібито розкол в ПЦУ виникли під впливом російської пропаганди, але це не означає, що патріарх діє в інтересах Москви.

Філарет 24 канал

"По-перше, посилилися впливи в цій ситуації з боку Росії. Почали діяти зсередини і, знаючи больові точки для патріарха, через деяких людей почали просто йому подавати думки, тому що я абсолютно переконаний, тут треба чітко розуміти: патріарх не працює в інтересах Москви і те, що він робить, він думає, що він таким чином рятує єдність та ідентичність української церкви", - підкреслив Зоря.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!