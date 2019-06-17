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Не за Росію! У ПЦУ назвали причини "бунту" Філарета

7.4тЧитати матеріал російською

Почесний патріарх Філарет думає, що рятує ідентичність української церкви, заявляючи про скликання собору Київського патріархату.

Таку думку висловив архієпископ Чернігівський і Ніжинський ПЦУ, заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря в інтерв'ю "5 каналу".

За його словами, розмови про нібито розкол в ПЦУ виникли під впливом російської пропаганди, але це не означає, що патріарх діє в інтересах Москви.

Філарет

Філарет

24 канал

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"По-перше, посилилися впливи в цій ситуації з боку Росії. Почали діяти зсередини і, знаючи больові точки для патріарха, через деяких людей почали просто йому подавати думки, тому що я абсолютно переконаний, тут треба чітко розуміти: патріарх не працює в інтересах Москви і те, що він робить, він думає, що він таким чином рятує єдність та ідентичність української церкви", - підкреслив Зоря.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Україна
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Белый господин
Белый господин
Этот беспокойный старик всех своих врагов одолеет и переживет.
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Белый господин
Белый господин
Старая закалка. Херой Украины между прочим. А эту награду за "просто так" не дают.
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
даешь!ПЦУ ,Вашингтонского пархатроната!
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Слава Киескому Патриархату! Слава Святому Филарету
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