Не за Росію! У ПЦУ назвали причини "бунту" Філарета

Почесний патріарх Філарет думає, що рятує ідентичність української церкви, заявляючи про скликання собору Київського патріархату.
Таку думку висловив архієпископ Чернігівський і Ніжинський ПЦУ, заступник голови управління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря в інтерв'ю "5 каналу".
За його словами, розмови про нібито розкол в ПЦУ виникли під впливом російської пропаганди, але це не означає, що патріарх діє в інтересах Москви.
Філарет
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"По-перше, посилилися впливи в цій ситуації з боку Росії. Почали діяти зсередини і, знаючи больові точки для патріарха, через деяких людей почали просто йому подавати думки, тому що я абсолютно переконаний, тут треба чітко розуміти: патріарх не працює в інтересах Москви і те, що він робить, він думає, що він таким чином рятує єдність та ідентичність української церкви", - підкреслив Зоря.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що має намір відновити Київський патріархат.
У відповідь в ПЦУ визнали недійсними будь-які документи і розпорядження від імені УПЦ КП, видані після 30 січня 2019 року.
Також в ПЦУ заявили, що такі дії почесного патріарха руйнують єдність церкви. Єпископ Адріан Кулик-Богдан назвав Філарета "професійним розкольником і бунтарем".
11 червня Філарет оголосив про рішення скликати помісний православний Собор, хоча статут церкви такого права йому не дає.
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