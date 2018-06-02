"Не вмієте - не беріться": в Україні розгорівся скандал через ЗНО з англійської мови

Учасники зовнішнього незалежного оцінювання, а також батьки учнів з різних міст України масово скаржаться на аудіювання під час тестування з англійської мови.

Коментар на скарги був оприлюднений на сторінці Українського центру оцінювання якості освіти в Facebook.

У Центрі зазначили, що тест в форматі аудіювання "був складним як для учасників оцінювання, так і для організаторів". Надходять скарги на якість даного компонента тесту, більше половини з яких подано в Києві.

Зокрема, скаржаться на вимову одного з дикторів.

"Слід зазначити, що вимова дикторів дійсно була різна - це необхідна вимога, аби створити завдання різної складності для учасників тестування з різним рівнем підготовки", - йдеться в заяві.

У Центрі підкреслили, що навіть дуже ретельна підготовка тестів не захищає від можливих недоліків. Тому в системі виставлення балів є спеціальні запобіжники, які мінімізують ці недоліки, які "трапляються вкрай рідко".

Однак батьки і учні розкритикували і якість аудіювання, і коментар Центру.

""Не вмієте - не беріться. Повчіться у Заходу, що таке аудіювання і як воно відбувається. Класи повинні бути обладнані відповідними пристроями, а не примітивними магнітофонами", "Ви ж розумієте те, що якщо питання щодо аудіювання не вирішиться, то буде просто бунт", "Двома словами не описати стан дитини... Організація аудіювання - це провал. Скаржиться вся Україна", - пишуть користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 червня оприлюднені правильні відповіді на тест ЗНО з англійської мови , який випускники написали 1 червня.